Mag-asawa, idinetalye ang 'milagro' nang gumaling ang mister sa severe COVID-19

Isinugod sa ospital ang pastor na si Nono Revilleza nang mahirapang huminga. Kalauna'y nalaman ng kanilang pamilya na severe COVID-19 ang naging sakit nito. Courtesy: Nono & Joei Revilleza

MAYNILA - Mag-10 araw nang pabalik-balik ang lagnat ng 37 anyos na Pastor na si Nono Revilleza nang isugod sa ospital dahil hirap huminga.

Sa pangatlong ospital lang siya tinanggap dahil wala nang espasyo sa iba.

Sa tent muna siya naghintay bago naipasok sa kuwarto.

Ilang araw din ang dumaan bago nakumpirmang severe COVID-19 ang sakit ni Revilleza, ayon sa asawang si Joei.

“Nung nakita kong na-intubate yung isang pasyente, sobrang hirap.Isipin mo na pwede mangyari sa asawa ko yun, tapos yung dumaan na body bag, noong nakita ko yun ,sabi ko teka, totoong totoo na yung nakikita ko sa TV,” ani Joei.

Magaling na ngayon si Nono, pero hindi aakalaing itong nakaraang buwan lang siya nagkasakit.

Naging maingat naman umano ang mag-asawa na maalis ang virus sa kanilang bahay. Pero hinala ni Nono, nakuha niya ang sakit nang iparehistro ang kaniyang kotse, ilang araw bago makaranas ng lagnat.

"Sobrang ingat na ingat na kami. Ultimong straw ng milk tea ini-ispray namin," aniya.

"Pwedeng sa public ballpen o door knob o sa papel. Iyon lang yung araw na hindi ko nadala alcohol ko," dagdag niya.

Watch more in iWant or TFC.tv

Bukod sa mismong karamdaman, matindi ang naging epekto ng COVID-19 diagnosis ni Nono sa emosyon at isipan nilang mag-asawa.

Naiibsan ang kanilang lungkot kapag nag-video chat sila sa isa’t isa at dalawang anak na tumira muna sa kamag-anak habang hinihintay ang swab test result ni Joei, na nag-negatibo naman.

Nagpalakas din ng loob nila ang pananampalataya sa Diyos at tiwala sa kakayahan at malasakit ng mga doktor at health care workers.

“Doon ko talaga nakita na may plano pa talaga si Lord and purpose sa life ko. But yung mahirap talaga sa akin emotionally is may times talaga na tinanong ko si Lord, 'Lord, kung kukunin mo na ako ngayon, paano yung wife ko, baka hindi niya kayanin,” ani Nono.

Sampung araw lang mula nang ma-ospital ay pinauwi na si Nono.

Sampung araw pang isolation sa bahay ang inabot bago niya muling nakapiling ang pamilya.

Mabilis umano ang naging recovery time ni Nono, sa kabila ng pagkakaroon ng severe na COVID-19.

“It's also amazing how fast he recovered. The doctors were telling me to be prepared for 30 to 90 days. In our eyes, it's really God's hand, who made all these things possible. We don't know what would have happened if we did not have space in the tent, or that ambulance,” ani Joei.

Paalalaumano ito sa iba na huwag maliitin ang banta ng sakit. Nais ng mag-asawa na magsilbing insprasyon ang kanilang pinagdadaan sa ibang pamilya na may pinagdadaanan dahil sa COVID-19.

“Okay lang malungkot, okay lang matakot, pero don't stay there. Kumapit ka sa hope, kumapit ka kay Lord. Kahit na mahirap yung pinagdaanan mo hindi mo alam mangyayari, dasal pa rin. Kasi wala naman mawawalan sa yo,” ani Joei.

“Wag tayo mawalan ng pag-asa. Panghawakan natin ang hope. May pag-asa pa rin ang Pilipinas, may pag-asa pa rin ang sitwasyon natin. And at the same time, seryosohin din natin ang sakit na ito,” ani Nono.