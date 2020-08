Lalaki sugatan matapos kuyugin, saksakin sa Sampaloc, Maynila

MAYNILA - Sugatan ang isang 24-anyos na lalaki matapos pagsasaksakin at bugbugin ng isang grupo ng mga kalalakihan sa Sampaloc, Maynila nitong Miyerkoles.

Kita sa CCTV na lulan ng motorsiklo ang biktimang si Jonnel Montalbo nang mapadaan siya sa kanto ng Masbate at Mindanao Street.

Pitong lalaki ang sumugod sa motorsiklo kaya naglabas ng baril ang biktima. Pero hindi na siya nakalaban nang kuyugin na at pinagsasaksak ng isa sa mga lalaki.

Pinagtulungang bugbugin si Montalbo hanggang bumagsak siya sa kalsada. Kinilala ang lalaking may hawak na balisong na si Ruiz Pinlac, 33.

Lumalabas sa imbestigasyon na rumesbak ng saksak ang suspek matapos tutukan ni Montalbo ng baril ang 35 anyos na kapatid nito na si Wilmar Pinlac.

Nagkaalitan na umano si Wilmar at ang biktima bago mangyari ang insidente.

Ayon sa Sampaloc Police, miyembro ng "Bahala Na Gang" ang nakababatang Pinlac.

Dayo lang sa lugar si Montalbo at napag-alamang airsoft gun lang ang calibre .45 na bitbit ni Montalbo.

Frustrated murder at physical injuries ang kasong isasampa laban sa magkapatid na suspek. Nagsampa rin sila ng kontra-demanda na illegal possession of firearms at grave threat laban kay Montalbo, na nagpapagaling pa sa ospital dahil sa mga tinamong sugat at saksak.