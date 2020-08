Informal settlers sa umano'y NKTI compound pinalayas ng QC gov't sa gitna ng pandemya

MAYNILA — Nagkatensyon sa isinagawang demolisyon sa isang compound na pagmamay-ari umano ng National Kidney and Transplant Institute (NKTI) sa Elliptical Road, Quezon City nitong Huwebes.

Nauwi sa tulakan at sigawan ang demolisyon na pinangunahan ng Task Force Control and Prevention of Illegal Structures and Squatting (COPRISS) ng Quezon City local government laban sa mga residenteng nakatira sa compound daw ng NKTI.

Ayon sa mga awtoridad, inaresto nila ang isang lalaki na naghikayat umano sa mga residente na pigilan ang demolisyon at nanakit din umano.

Patuloy na nagsasagawa ng imbestigasyon ang Quezon City Police District at posibleng sampahan anila ng reklamong disobedience at obstruction of justice ang naturang lalaki.

Ayon sa Task Force COPRISS, may go signal na ng LGU, mga kagawaran at mga ahensya ang hiling ng NKTI na demolisyon sa mga illegal business establishment na ginawa na ring residential area ng ilang mga residente.

Sinabihan din anila ang mga residente bago pa sila magsagawa ng demolisyon.

"Dumaan ito sa mga ahensya ng kailangan sa Presidential Commission for the Urban Poor, sa local housing board ng Quezon City, naipasa naman lahat nai-comply naman lahat ng requirements, dumaan na rin ito sa NCRPO para sa police request... 2018 pa mini-meeting na yang mga yan, may closure order na yang mga yan," sabi ni task force head Noel Opriada.

Pero giit ng mga residente, hindi sila nasabihan na magsasagawa na pala ng demolisyon ngayong araw.

"Masakit para sa amin, wala kami malilipatan, wala kaming mapupuntahan," ani Lisa Dacles, residente.

Nakabantay din sa demolisyon si Allan Mendoza, abogado ng isa pang pamilya na nagki-claim din sa naturang lupa.

"Sa letter namin ng August 12, ni-refute namin specifically and point by point yung legal basis nila... Hindi nila sinasagot yung letter na yun kaya nagulat kami ngayong umaga nag-proceed sila sa pagbabaklas without citing kung ano yung legal basis nila... My client Conrado Dieza, Jr. is not a squatter and not a member of squatting syndicate. In fact sya ang may ari ng lupa nito and we have documents to prove that," sabi ni Mendoza.

Mariing iginiit ng NKTI na pagmamay-ari nila ang lupa.

Nanawagan naman ang mga residente na naapektuhan ng demolisyon na bigyan sila ng malilipatang lugar lalo na ngayong may pandemya.