Hustisya hiling ng pamilya ng sekyung nasawi sa pambubugbog sa kulungan

MAYNILA — Hustisya ang hiling ng pamilya ng isang security guard na hinuli sa reklamong alarm and scandal pero namatay matapos umanong bugbugin ng ilang preso sa loob ng kulungan sa Quezon City.

Ayon kay Rona Sayon, inaresto ng mga pulis ng Quezon City Police District (QCPD) Station 10 ang kaniyang mister na si Severino noong gabi ng Agosto 23 matapos umanong ireklamo ng pagwawala ng ilan nilang kapitbahay.

Ikinagulat ni Rona nang malaman noong Miyerkoles na patay na pala ang 41 anyos na mister.

Sa inilabas na death certificate ng ospital, lumalabas na ang immediate at antecedent cause ng pagkamatay ni Severino ay traumatic brain injury at head trauma. May nakalagay ding significant condition na COVID probable.

Ayon kay Police Maj. Elmer Monsalve, hepe ng QCPD Criminal Investigation Detection Unit, nagkaroon ng bugbugan ang mga preso sa QCPD Station 10, na maaaring naging sanhi ng pagkamatay ni Severino.

Ipinresenta ngayong Huwebes ng QCPD sa media ang 3 presong sinasabing sangkot sa pambubugbog kay Severino pati ang 3 testigong preso.

Sa ngayon, homicide ang ikakaso sa mga presong dawit sa pambubugbog, ani Monsalve.

Ayon naman kay QCPD director Brig. Gen. Ronnie Montejo, iniimbestigahan din nila at papanagutin kung mapatutunayang may lapses ang ilang pulis ng Station 10.

Sa panayam ng ABS-CBN News sa 3 suspek, itinanggi ng mga ito ang bintang na pambubugbog kay Severino.

Ipapasailalim umano ng pamilya ng biktima ang labi nito sa autopsy.

-- Ulat ni Doland Castro, ABS-CBN News