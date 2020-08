DOLE naglunsad ng 'mental wellness' app para sa OFWs sa Hong Kong

MAYNILA — Naglunsad ang Department of Labor and Employment (DOLE) ng isang app para sa mga overseas Filipino worker (OFW) sa Hong Kong na dumaranas ng stress sa gitna ng pandemya.

Ayon sa DOLE, puwedeng gamitin ng mga OFW ang naturang mental health app para bantayan ang kanilang medical at health conditions sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na may kinalaman sa kalusugan kada isang linggo.



Ang programa ay tinawag ng DOLE na "Kumusta Kabayan" para matiyak ang maayos at malusog na pag-iisip ng mga OFW ngayong may pandemya.

Sabi sa TeleRadyo ni Michael Vincent, Pinoy broadcaster sa Hong Kong, hindi lang sa mga OFW ang app kundi magiging available rin ito sa kabuuan ng populasyon sa Hong Kong.

"Kaya nagtalaga po ang gobyerno ng isang pamamaraan na maibsan yung kanilang kumbaga stress level. Ito po yung app na tinatawag ninyo. In fact, hindi lang po ito available sa mga overseas workers kundi available rin ito, magiging available rin ito sa kabuuan ng populasyon ng Hong Kong."

Inamin ni Vincent na maraming OFWs sa Hong Kong ang nakararanas ng mental health problem dahil sa restrictions sa paglabas, pressure sa trabaho at hindi makauwi sa Pilipinas dahil sa pandemya.