BALIKAN: Mga anomalyang kinasangkutan ng mga opisyal ng PhilHealth

MAYNILA — Halos taon-taon ay nasasangkot sa mga kontrobersiya ng katiwalian ang Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth).

Noong 2019, pinagbitiw ang noo'y PhilHealth acting president at CEO Roy Ferrer at mga board member sa gitna ng mga reklamo ng umano'y milyon milyong pisong ibinayad ng ahensiya sa "ghost" dialysis claims mula sa mga pasyenteng patay na.

Noong 2018 naman, sinibak ni Pangulong Rodrigo Duterte ang interim president ng ahensya na si Celestina dela Serna dahil naman sa umano'y malaking travel expenses nito.

Ipinrotesta rin ng mga empleyado ng PhilHealth si Dela Serna dahil pinaikli umano niya ang tenure ng casual employees at inalis ang ilang benepisyo.

Sa gitna naman ng panibagong bintang ng katiwalian, nagbitiw ngayong linggo si PhilHealth president at CEO Ricardo Morales at legal sector head Rodolfo del Rosario.

Ayon sa Palasyo, mahalagang kwalipikado sa posisyon ang pumalit sa kanila.

"Kinakailangan ang ma-appoint ay magiging kabalikat niya sa paglilinis sa PhilHealth. Dapat may good managerial skills, experience in insurance and health service at walang bahid ng corruption," ani Presidential spokesman Harry Roque.

Ayon naman kay Justice Secretary Menardo Guevarra, bukod sa karanasan sa financial management at sa batas, dapat maging inspirasyon ang kapalit na lider ng ahensya sa mga kawani at maibalik ang tiwala ng taumbayan sa PhilHealth.

"Someone who has a steep experience in financial management and deep understanding of the law, and has a good amount of charisma to inspire and rally the good people at PhilHealth to start rebuilding the public's trust in and respect for their agency," sabi ni Guevarra.