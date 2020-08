Babaeng may-ari ng kotseng nakapatay sa nurse frontliner sumuko sa pulisya

MAYNILA — Hawak na ng Manila Police District (MPD) ang babaeng may-ari umano ng sasakyang naka-hit-and-run sa Maynila noong Linggo na ikinamatay ng isang nurse frontliner.

Ayon kay Police Lt. Col. Carlo Manuel, hepe ng MPD public information office, natukoy ang pagkakakilanlan ng may-ari ng sasakyan sa pamamagitan ng conduction sticker ng sasakyang nakita sa CCTV.

Pero sabi ni Manuel, itinatanggi ng babaeng may-ari na siya ang nagmamaneho ng sasakyan nang mangyari ang hit-and-run.

"Sinasabi nila, hindi sila 'yung nagda-drive nung sasakyan. Pero ang ano don, inaamin nila sa kanila ang sasakyan... Initially, civil (ang liability). 'Yung criminal ine-establish pa natin. Kung sila ang may-ari ng sasakyan, of course civilly liable sila," sabi ni Manuel.

Giit naman ni William Delos Santos, legal counsel ng babaeng may-ari ng sasakyan, hindi muna sila magbibigay ng detalye ukol sa insidente.

"The owner of the vehicle does not know that her vehicle was involved in a vehicular accident... But rest assured, we will cooperate in settling the matter. What we know was that someone was accidentally killed, died so... We are willing to give whatever is due to the family of the victim," ani Delos Reyes.

Kalunos-lunos ang sinapit ng nurse na si Renz Perez matapos mabundol ng isang itim na pick-up habang nagba-bike noong Linggo ng gabi sa Padre Burgos sa Maynila.

Frontliner sa ospital si Perez at dahil suspendido ang transportasyon bunsod ng COVID-19 pandemic, hirap itong pumasok sa trabaho. Kaya naman nagpabili na lang ito ng bisikleta para may magamit sa pagpasok sa ospital.