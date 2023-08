Epekto ng Bagyong Goring ramdam na sa Cagayan

Watch more News on iWantTFC

Ramdam na ang epekto ng bagyong Goring sa lalawigan ng Cagayan.

Sa bayan ng Aparri, malakas ang buhos ng ulan. Nag-ikot na ang mga pulis para abisuhan ang mga residente na maghanda sa masamang panahon. Sa bayan ng Gonzaga, ramdam din ang pagbayo ng hangin, dahilan para matuklap ang bubong ng ilang eskwelahan.

Binaha ang ilang silid-aralan sa Batangan Ementary School. Habang nagkumahog din ang mga guro sa Caroan Elementary School para masigurong ligtas ang mga gamit sa silid-aralan.

Sa bayan ng Lasam, malakas din ang buhos ng ulan. Nagmadali rin ang mga guro ng Western Cagayan School of Arts and Trade para isinop ang mga teaching materials.

Sa bayan ng Calayan, makulimlim ang kalangitan na may pagbugso-bugsong ulan ang nararanasan. Nasa 30 indibidwal ang stranded doon dahil sa masamang panahon at lagay ng dagat.

Ang 12 ay papunta sana ng Batanes, pero nakansela ang biyahe ng eroplano, habang ang iba ay pauwing Babuyan Calro pero hindi pahintulutan ng lokal na pamahalaan ang biyahe ng mga bangka.

Binigyan naman sila ng mga pagkain ng lokal na pamahalaan.

Ayon sa PDRRMO Cagayan, itinaas na sa red alert status ang buong lalawigan kung saan hinihikayat ang mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng pre-emptive evacuation lalo na sa mga bahaing lugar at landslide prone areas.

Ayon pa kay PDRRMO head Ruelie Rapsing, sampung bayan ang isilailalim na sa areas of immediate concern kabilang ito ang mga bayan ng Sta Ana, Gonzaga, Santa Teresita, Buguey, Aparri, Ballesteros, Abulug, Pamplona, Sanchez Mira, Claveria at Calayan na dinaanan ng mga nagdaang bagyong Egay at Betty.

"Hindi natin inaalis ang possibility na magpalit ng track itong typhoon Goring at daanan uli 'yung dinaanan nung previous typhoon," sabi ni Rapsing.

Nag-preposition na rin ng mga relief goods ang pamahalaang panlalawigan. Naka-standby na rin ang mga kagamitan at rescue unit. Habang mahigpit ng ipinatutupad ang no sail policy sa buong lalawigan.

-- Ulat ni Harris Julio