Constable na nanutok ng baril dahil 'naingayan' tiklo sa QC

MAYNILA -- Arestado ang isang traffic constable ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) matapos maglabas at manutok ng baril sa Brgy. Pasong Tamo Quezon City, gabi ng Biyernes.

Nakatanggap ng tawag mula sa concerned citizen ang QCPD Station 14 tungkol sa insidente kaya agad rumesponde ang mga pulis sa lugar at nahuli ang suspek.

Ayon sa mga biktima, nakatambay sila at nagkwekwentuhan sa labas ng bahay ng suspek habang hinihintay nila ang oras ng biyahe ng masasakyang truck.

“Yung kasama ko po pumulot siya ng styrofoam at binali. Lumabas itong suspect naman po ay lumabas saka - ano ba nakakabulabog kayo ang iingay niyo gusto niyo barilin ko kayo diyan? Humingi pa po kami ng pasensya - sir pasensya na po, pasensya na po kung nabulabog kayo. Doon na po siya nagsimulang kumuha ng baril niya,” sabi ng isa sa mga biktima.

Sa takot, tumakbo ang tatlo pero sinundan pa rin sila ng suspek.

"Nerbiyos siyempre po baril na po yan, ano pong laban namin sa baril eh di hamak na sibilyan lang po kami," dagdag ng biktima.

Ayon kay Holy Spirit Police Deputy Station Commander, Police Major Jefry Gamboa, isang traffic constable ng MMDA ang 40 anyos na suspek. Sabi ni Gamboa na naingayan umano ang suspek sa tatlong lalaki kaya lumabas ang mga ito at tinutok ang kaniyang baril.

"Mabilis na nakaresponde ang ating kapulisan doon sa area at pagdating nakita nila na may hawak na baril itong suspek natin kaya siya inaresto,” sabi ni Police Maj.Gamboa.

"Naingayan itong suspect natin sir at lumabas ng bahay niya at doon nga inilabas niya baril niya at tinutukan yung mga complainant natin sir," dagdag ni Gamboa.

Base sa kuha ng CCTV, tinutukan ng lalaki ng baril ang tatlong lalaking pumapasok sa isang compound sa barangay at tinututok ito sa direksiyon ng mga biktima.

Paliwanag ng suspek, nagpapahinga sana siya dahil napagod galing sa trabaho, pero habang natutulog nagising siya dahil sa ingay.

"Nambubulabog po sila kaya nagawa ko po yon. Natutulog ako kasi pagod ako, mga bandang alas-10 may kumalabog sa gate ko na kaya naalimpungatan ako sir," ayon sa suspek.

Nakumpiska sa kanya ang isang baril na may mga bala at nang suriin ng mga pulis ang lisensya ng baril ay paso na pala ito.

Mahaharap ang suspek sa mga kasong Grave Threat at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ayon kay Police Major Gamboa.

-- Ulat ni Champ de Lunas, ABS-CBN News