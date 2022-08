MAYNILA — Sinabi ng isang grupo ng transport operators na malaking gastos ang binubuno ng mga driver at operator sa pagpapaganda ng kondisyon ng kanilang mga jeepney unit.

Dahil dito, hindi anila lahat ng jeep ay agad nakabalik sa pamasada.

"Pati yung mga pang-ilalim, mga preno, makina, ilaw, electrical, lahat po, talagang general rehabilitation kung tawagin. 'Yan ho ang malaking gastusin ngayon kaya kokonti pa ang nakabalik," ani Orlando Marquez Sr., national president ng Liga ng Transport Operators ng Pilipinas.

Matatandaang nagplano ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na magdagdag pa ng mga rutang muling bubuksan.

Lumabas kasi umano sa kanilang datos na maraming jeep ang hindi nakabiyahe dahil paso na ang prangkisa o kaya sa kakailanganing gastos para makabiyahe muli.

Para maibsan ang kakulangan umano ng sasakyan, naglunsad ng mas malawak na Libreng Sakay program ang Metropolitan Manila Development Authority, kung saan 7 bus at 2 army truck ang ipapasada sa Quezon City.

Samantala, umaasa naman ang Department of Transportation na pagbibigyan ang kanilang hiling na pondo para sa planong pagpapatupad muli ng Libreng Sakay program sa susunod na taon.

Ayon kay Transportation Undersecretary Mark Steven Pastor, hindi kasali sa ipinapanukalang budget ng ahensiya ang pondo para maipagpatuloy ang Libreng Sakay sa 2023.

Pero nagpahayag aniya ng suporta ang ilang kongresista para magkaroon muli ng pondo ang programa sa susunod na aton dahil sa dami ng natutulungang driver at pasahero.

"This year nagkulang po yung P7B na pondo namin at nagbigay sila ng additional P1.4B through the efforts of DBM at ito ang ipangtutustos namin sa EDSA busway hanggang sa katapusan ng taon," ani Pastor.

Unang nabanggit ng DOTr na hindi na nila mapapalawig ang programa pagkatapos ng 2022 dahil sa kakulangan umano ng budget. Nasa P12 bilyon ang hiniling na pondo ng DOTr para sa muling nagpapatupad ng Libreng Sakay.

Watch more News on iWantTFC