MAYNILA — Bumaba man ang mga kaso ng COVID-19 sa mga bansa, dumami naman ang mga naa-admit sa ospital dahil sa dengue at leptospirosis, sinabi ng Department of Health ngayong Biyernes.

Ayon sa Department of Health, bumaba nang 14 porsiyento ang average daily cases na ngayon ay nasa 3,231 mula 3,755 kada araw noong nakaraang linggo.

"Sa National Capital Region, we’re seeing that decline. Although ayaw natin munang i-confirm that really the decline is sustained. Gusto pa rin nating mag-obserba. Pero pareho sila ng national. Pati positivity rate natin, tayo po ay bumababa," ani DOH officer-in-charge Maria Rosario Vergeire.

Mabilis namang nag-plateau ang bilang ng severe at critical COVID-19 cases na mababa pa rin sa 10 porsiyento ng mga naka-admit at hindi lumalagpas sa 1,000.

Ang nakikita ngayong pagsubok ng DOH sa mga ospital ay ang pagdami ng mga sakit na tipikal tuwing tag-ulan.

Tumaas nang 153 porsiyento ang bilang ng naa-admit dahil sa dengue nitong Enero 1 hanggang Agosto 6, kumpara sa parehong panahon noong 2021.

Samantala, umakyat ang leptospirosis cases nitong nitong Enero 1 hanggang Agosto 6, 2022 sa 1,411 mula 1,157 sa parehong panahon noong nakaraang taon.

Tumaas din ang kaso ng cholera (230 porsiyento) at typhoid fever (109 porsiyento).

“One of the factors that can contribute to the increasing cases would be the rains. Napuputulan ng tubig ‘yung iba, may disruption sa water services so they look for optional na para makakuha sila ng tubig and sometimes madumi ‘yung tubig kaya nagkakaroon ng ganitong mga insidente," ani Vergeire.

"For dengue naman, alam natin na namahay ang mga lamok, ‘yung kanilang pangingitlog sa mga tubig," dagdag niya.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News