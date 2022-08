Apat na engineer at isang staff member ng provincial government ng Negros Occidental ang kinasuhan at sinuspende dahil sa paggamit umano ng sasakyan ng gobyerno habang nag-inuman.

Ang lima ay kinasuhan ng grave abuse of authority at sinuspinde ng 60 days simula Martes, Agosto 23. Pinagbawalan silang makapasok ng kapitolyo matapos na inaprubahan ni Gov. Bong Lacson ang rekomendasyon ng provincial legal office ang pagsampa ng kaso.

Ang lima ay pawang nagta-trabaho sa Office of the Provincial Agriculturist.

Dalawang counts ng grave abuse of authority ang ikinaso laban sa isang division chief dahil minura pa raw umano nito ang pinuno ng capitol cab service nang siya ay tawagan hinggil sa pagka-antala ng kanilang pagbalik sa opisina.

Nag-ugat ang kaso ng magreklamo mismo ang kanilang driver na mag-a-alas 8 na ng gabi ay pinag-aantay pa siya ng lima na nag-iinuman sa isang restaurant. Base sa trip ticket, 2 p.m. ang meeting ng lima sa Victorias City Hall noong Hulyo 25.

“Kami ginapatuman man lang namon ang layi kag ti ang mandu man ni Gov. Lacson nga indi kita mag-abusar kag magserbisyo kita sa publiko. This is taxpayers’ money mo kay ti imagine ginpatangkong mo lang to ang salayan sang pahulat samtang nagainom ka. Tapos ang driver man may pamilya man to,” ani Nellas.

(Kami pinapatupad lang naman namin ang batas at utos ni Gov. Lacson na hindi tayo mag-abuso bagkus magserbisyo tayo sa publiko. This is taxpayers’ money at imagine pinaantay mo lang ang sasakyan habang ikaw ay umiinom. Tapos ang driver may pamilya din 'yun.)

Nilinaw ni Nellas na hindi pa parusa ang preventive suspension dahil sinisiguro lang nito na hindi maimpluwensiyan ng mga iniri-reklamo ang mga ebidensiya at testigo habang umuusad ang kaso.—Ulat ni Angelo Angolo

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC