2 pang pugot na bangkay ng lalaki natagpuan sa Samar

Dalawang bangkay pa ang natagpuan sa Libucan Dacu, Tarangnan, Samar, Huwebes ng gabi.

Pinaghihinalaang kabilang ang mga ito sa tinatayang 10 armadong indibidwal na sakay ng isang bangkang de motor na nakaengkwentro ng militar nitong Lunes ng madaling araw sa Catbalogan City, Samar.

Patuloy pa ang imbestigasyon ng mga awtoridad kung kasama ng armadong grupo ang pinaghahanap ng batas na mag-asawa at high-ranking officials ng CPP-NPA-NDF na sina Benito at Wilma Tiamzon. Hindi pa ito makumpirma ng mga awtoridad.

Apat na araw mula nang maganap ang insidente, apat na bangkay na ang nakitang palutang-lutang sa karagatan ng bayan ng Tarangnan na katabi lang ng Catbalogan City.

Matatandang nitong Martes, isang putol na bangkay ng babae at wasak na bangka ang natagpuan ng mga awtoridad sa karagatan ng Sitio Cambalangao, Poblacion B, Tarangnan, Samar.

Noong alas-6 ng umaga nitong Huwebes ay isang pugot na bangkay ng lalaki din ang natagpuan ng isang mangingisda sa karagatan ng Sitio Cambarangas, Brgy. Libucan Gute, Tarangnan, Samar.

Mas pinaigting na ng mga awtoridad ang search and retrieval operations sa lugar.

"Humingi na rin kami ng tulong sa Samar Provincial Disaster Risk Reduction Management Office para matulungan ang Tarangnan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. This way mas mapapabilis and search and retrieval natin at magkarelyebo yung mga tao na involved sa operations," sabi ni 8th Infantry Division Commander, Maj. Gen. Edgardo De Leon.

Nagpapasalamat din ang opisyal ng militar sa mga residente, mangingisda at barangay at municipal officials.

Ayon kay De Leon, malaking tulong ang social media dahil nagpopost ang mga residente kung may nakikitang mga bangkay na nagpapalutang-lutang sa kanilang lugar.

Ayon sa SOCO, matatagalan pa bago matukoy ang pagkakakilanlan ng mga bangkay dahil kailanhan pang i-crossmatch ang mga nakakuha ng DNA samples ng mga ito sa kanilang kaanak.

Sa ngayon, wala pang mga kaanak na nagpapakilala.

—ulat ni Sharon Evite

