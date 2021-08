Presyo ng COVID-19 vaccine maaaring tumaas dahil sa full approval

MAYNILA - Posibleng tumaas ang presyo ng COVID-19 vaccines oras na gawing commercially available o bigyan ng "full authorization" ang mga ito, ayon sa Food and Drug Administration (FDA).

Kasabay ito ng pag-apruba ng drug regulator ng Amerika sa commercial use ng Pfizer vaccines sa kanilang bansa.

Ayon sa FDA, inaasahan nilang mag-a-apply na rin ng certificate of product registration ang Pfizer-BioNTech sa Pilipinas para sa COVID-19 vaccines nito at hindi malayong susunod na rin ang ibang brand ng bakuna sa huling quarter ng 2021.

Ayon kay FDA Director-General Eric Domingo, may posibilidad na magmahal ang presyo ng COVID-19 vaccines oras na bigyan ito ng full approval.

"Very likely ‘yan dahil ngayon siyempre ang pinapangako ng mga company na nagbebenta sila sa mga gobyerno nang walang tubo bilang tulong sa worldwide drive natin against COVID-19, pero siyempre kapag ito ay may marketing authorization na magkakaroon na ng pagbabago," ani Domingo.

Binigyan ng full authorization sa Estados Unidos ang paggamit ng Pfizer vaccines para mahikayat ang mga residente na magpabakuna sa gitna ng pagkakaroon ng pag-aalinlangan sa pagbabakuna, maging sa banta ng Delta variant sa lugar.

Nauna nang nabanggit ni Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion na posible ang taas-presyo sa naturang brand dahil sa hakbang na ito.

Ang pagbili ng sariling bakuna ang isa sa mga nakikitang paraan ng ilang private companies sakaling kailanganin ng booster o dagdag na COVID-19 vaccine doses ng kanilang empleyado oras na payagan ito ng gobyerno.

"Hopefully, those vaccines, when available in the market towards the end of the year, e di 'yung gustong magpa-booster, they can take care of themselves. Ibenta na lang 'yan sa labas. Para habang inaasikaso ng gobyerno 'yung pagtapos (ng COVID vaccination) sa iba," ani Sergio Ortiz-Luis Jr. pinuno ng PhilExport.

Base sa ilang pag-aaral humina ang proteksiyong naibibigay ng ilang COVID-19 vaccine makalipas ng 6 na buwan sa gitna ng mga bagong COVID-19 variant.

Dahil dito, nagbibigay na o planong magigay ng booster shots ang ilang bansa.

Sinasabi ng World Health Organization na inconclusive pa ang datos kung may benepisyo ang COVID-19 booster doses. Pero pinag-aaralan pa rin ito ng mga eksperto ng Pilipinas, sapagkat nakakaprotekta pa rin laban sa malalang COVID-19 ang mga bakuna kahit na humina umano ang proteksiyong ibinibigay nito paglipas ng ilang buwan.

"Despite this waning protection of vaccines (after 6 to 9 months), most vaccines are still effective in preventing severe COVID in general population. VEP (vaccine expert panel) is aware of such and already discussed the need for booster dose if and when vaccine supply is adequate and more or less 80% of the population is fully vaccinated," ani Dr. Rontgene Solante, miyembro ng vaccine expert panel.

Dapat din anila bigyang konsiderasyon ang suplay ng bakuna.

Sa ngayon, nasa 12 porsiyento pa lang ng kabuuang populasyon ng bansa ang kumpleto ang bakuna.

Ang ilang rehiyon, wala pa sa 20 porsiyento ng eligible population ang nabakunahan ng unang dose, kaya paalala ng ilang LGU gaya ng Camarines norte na dagdagan ang suplay.

"Sana dagdagan ang suplay ng bakuna dito sa aming province. Kapag mayroong bakuna na dumarating, agad-agad po 'yan ay ibinabakuna po namin. Kaunti lang ang bakunang naibibigay sa amin dito sa Camarines Norte," ani Camarines Norte Provincial Health Officer Dr. Arnel Francisco.

Nasa 4.8 milyong COVID-19 vaccine doses ang dumating sa bansa, kabilang ang higit 362,000 Pfizer vaccine doses na lumapag gabi ng Miyerkoles.

Higit 139.6 milyong COVID-19 vaccine doses pa ang nakalaang ipamahagi sa buong bansa bago matapos ang taon.

-- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News