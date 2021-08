MAYNILA - Isinusulong ng mga doktor at grupo ng mga negosyante ang pagsasagawa ng pooled o kaya ay random COVID-19 testing sa mga komunidad at lugar ng trabaho sa harap ng pagdami ng mga kaso ng sakit.

Ang Philippine College of Physicians (PCP), isinusulong ang pooled testing kung saan mas maraming tao ang makakagamit ng reagent sa isang test na pang-isahan lamang.

Paliwanag ng PCP, maaaring marami pang may COVID-19 ang gumagala sa komunidad o workplace na hindi namo-monitor dahil hindi nagpapa-test.

Pero anila, dapat tama ang testing. Ibig sabihin, hindi agad isasailalim sa COVID-19 pagkatapos ma-expose sa isang pasyente.

"Pinakamagandang timing is 5 days after exposure kasi baka too early maraming magne-negative, false results, akala mo negative, positive pala," ani PCP president Dr. Maricar Limpin.

Plano naman ni Presidential Adviser Joey Concepcion na gumawa ng random testing kahit halos lahat ng empleyado niya ay fully vaccinated na.

"We need to do testing kasi we're seeing breakthrough cases," aniya.

Ang Quezon City, may boluntaryong COVID-19 testing para sa libo-libong mga empleyado ng mga mall na kung tawagin ay "Industry Wide Active Surveillance" (IWAS) program.

Sagot ng QC ang gastos at may dagdag pa silang hiniling na 80,000 COVID-19 test kits para sa mga manggagawang gustong magpa-test.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News