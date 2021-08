Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Sampung rehiyon sa bansa ang itinuturing na "high risk" sa COVID-19, sabi ngayong Huwebes ng Department of Health (DOH).

Ayon kay DOH Epidemiology Bureau Director Alethea De Guzman, kasama rito ang mga sumusunod na rehiyon:

National Capital Region (NCR)

Calabarzon

Cagayan Valley

Central Luzon

Northern Mindanao

Cordillera Administrative Region

Central Visayas

Ilocos Region

Davao Region

Western Visayas

Ayon kay De Guzman, 3 sa mga rehiyon ang nakitaan ng mataas na bed at intensive care unit (ICU) utilization rate.

"What we'd like to flag are Region 4A, 3 and 2 (Calabarzon, Central Luzon at Cagayan Valley) kung saan parehong bed utilization nila ay high risk na at humihigit 80 percent ang kanilang ICU utilization rate," aniya.

Sa Metro Manila, ang Maynila, Caloocan at Mandaluyong lang ang nasa ilalim ng Alert Level 3, na nangangahulugang mayroon silang low o moderate risk sa bed at ICU utilization rate.

Ang ibang lugar sa Metro Manila naman ay nasa ilalim ng pinakamataas na Alert Level 4. Ibig sabihin, higit 70 porsiyento ang utilization rate ng kanilang mga kama at ICU.

Ang modified enhanced community quarantine (MECQ) ang ikalawang pinakamahigpit sa 4 na community quarantine statuses. Ang Metro Manila hanggang katapusan ng buwan nasa MECQ upang makontrol ang pagkalat ng COVID-19.

Ngayong Huwebes, nakapagtala ang DOH ng 16,313 dagdag na kaso ng COVID-19 para sa kabuuang 1,899,200, kung saan 131,921 ang active cases o may sakit pa rin.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News

