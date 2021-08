LONDON - Rumesponde ang iba-ibang Filipino groups sa United Kingdom para magbigay ng tulong sa mga kababayang nasagip ng British military forces mula sa Afghanistan at dumating sa UK simula noong nakaraang Linggo.



Hindi alam ng mga Pinoy na sa UK sila dadalhin ng chartered flight mula sa Dubai. Sa British company sila nagta-trabaho at dahil British military forces ang nag-rescue sa kanila, sa UK ang destinasyon ng flights.

Kasama ang ilang Pilipinong nagtatrabaho sa British company ang nasagip mula sa Afghanistan. Mula Dubai, idineretso sila sa UK kung saan tinugunan naman ng mga Pilipino group doon ang mga pangangailangan nila. Larawan mula kina Nina Pastor at Joselito Boaquina

Isa sa unang nanawagan ng tulong ang nurse sa Birminghan na si Romulo Palma. Kahit naka-duty sa ospital sa Birmingham, nagawa niyang mag-post sa social media dahil nakita raw niya sa Facebook post na ang kanyang kababata sa Leyte ay napadpad sa UK.



“I asked for clothes, shoes and jacket kasi kung matagalan sila dito, malamig na. Sabi ko rin kung may financial assistance na pwedeng i-divide sa kanila,” sabi ni Palma.

Tanging ilang pirasong damit lang ang dala ng mga na-evacuate na Pinoy workers. Ang iba naman dahil sa pagmamadali at pagtakas sa gulo, wala na talagang nabitbit na gamit.



“Nagbawas kami ng mabibigat pagdating sa British plane. Hindi pwedeng sobra ka. 'Yung suot kong pantalon, damit na apat. 'Yun lang,” sabi ni Mark Suelo na kasama sa flight.



Nangalap ng mga pagkain ang mga Pilipino sa UK para sa mga inilikas na kababayan mula sa kaguluhan sa Afghanistan. Larawan mula kina Nina Pastor at Joselito Boaquina

Bumuhos ang mga damit, pagkain at samu't saring tulong sa mga Pilipino mula Afghanistan. May ilang grupo na nag-donate rin ng pabaon na pera pauwi sa Pilipinas. Halos lahat sa mga Pinoy na napadpad sa UK, di pa rin nakuha ang kanilang suweldo noong nakaraang buwan.



Kuwento naman ni Nina Pastor, na nagtrabahong nurse sa Kabul, nakampante sila dahil sa buhos ng suporta ng mga kababayan tulad ng mga pagkain at gamit na dumating sa hotel sa Birmingham at Northampton.



“The day after (our arrival), doon po bumuhos 'yung mga gamit, 'yung mga food. Grateful kami na napadpad kami dito, kasi iba po talaga ang mga Pilipino. Lahat po nagtutulungan na. Napakasarap po ng pakiramdam. Hindi na kami po nag-worry ngayon,” saad ni Pastor, na nakasama na sa umuwi sa Pilipinas noong Martes ng gabi.

Sinamahan ni Philippine Ambassador to the UK Antonio Lagdameo sa airport ang mga Pilipinong inilikas mula sa Afghanistan para sa kanilang flight pauwi ng Pilipinas. Larawan mula kina nina Pastor at Joselito Boaquina

Nagpasalamat si Joselito "Eros" Boaquina, deputy kennel master sa Afghanistan, sa mga natanggap nilang tulong mula sa Filipino community.

“Gusto naming magpasamalat sa Fil-Brit community na tumulong sa amin dito. May food kami, water, clothes, slippers, everything. Hindi lang kami ang nabigyan, kasi nag-share kami sa ibang lahi na nandito kasama namin sa hotel. They are very happy. Sabi nga nila ang Pilipino, madiskarte talaga. 'Yung bayanihan na ginawa ng mga Pinoy dito, na-share namin sa ibang lahi," kuwento ni Boaquina.



Tuloy ang repatriation pauwi sa Pilipinas ng mga Pilipino na lumikas mula Afghanistan dahil sa pagkubkob dito ng Taliban. Noong Martes, may 22 Pinoy na ang nakalapag sa Pilipinas mula sa UK.



