Nitong Hulyo lang bago tuluyang makumbinsi na magpaturok ng COVID-19 vaccine sina Raquel Sapilan at Perlita Alcantara.

Mabuti na lang anila'y napaliwanagan sila nang mabuti ng mga health worker sa Malabon hinggil sa tunay na benepisyo at epekto ng bakuna.

"Ayaw ko po sana magpa-vaccine kasi marami ako nadidinig na hindi 100 percent, pinag-aaralan pa raw nang husto. Pero sa 'min, dahil marami nabakunahan sa 'min sa Malabon, nagkaroon ako ng lakas loob," ani Sapilan.

"Kasi sinasabi magiging zombie o vampire ka pagka nagpabakuna kaya hindi po kami naka-decide magpabakuna," sabi naman ni Alcantara.

Nauna nang sinabi ni Malabon City spokesperson Bong Padua na nagkaroon ulit ng vaccine hesitancy kamakailan sa lungsod kaya pati mga simbahan doon ay tumutulong na rin sa pagkumbinsi sa mga tao na magpabakuna.

Ayon sa grupo ng mga doktor sa Vaccine Solidarity Movement, dapat papanagutin ang mga doktor na nagpapakalat ng maling impormasyon ukol sa COVID-19 at mga bakuna.

"They should be held liable, I think their licenses should be reviewed," sabi ni Dr. Minguita Padilla, co-convener ng Vaccine Solidarity Movement.

Dapat din umanong magsagawa ng joint hearing ang Kongreso at maglabas ng pag-aaral hinggil sa mahalagang impormasyon tungkol sa COVID-19, gaya ng pagiging epektibo ng bakuna laban sa virus.

"Out of your patients who are crowding the COVID hospitals now, are they the unvaccinated or vaccinated? Get to the bottom of the statistics, [Department of Health] should be doing that, Congress should be doing that," ani Padilla.

"If you find based on hospitals mas marami ang walang bakuna, taking up the facilities, it is necessary that our government will make a statement, it is proven that vaccines save our resources," dagdag ni Padilla.

Iginiit ni Padilla na dapat magkaisa ang mga doktor at manguna ang Department of Health sa pagpapakilala sa publiko ng mga sinasabing eksperto sa COVID-19 at bakuna.

"Let's make a law against these fake news," ani Padilla.

Sa isang pahayag, sinabi kamakailan ng YouTube na nasa 1 milyong video na nagpapalaganap ng hindi makatotohanang impormasyon tungkol sa COVID-19 ang inalis nila sa kanilang website.

Payo rin ng Vaccine Solidarity Movement sa publiko na huwag basta-basta magpapaniwala sa mga impormasyong nababasa sa social media at website.

Mahalaga umanong tiyaking galing sa mapagkakatiwalaang ahensiya o organisasyon ng media ang impormasyon.

— Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News