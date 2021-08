Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Umabot na ng mahigit 3,000 ang bilang ng mga transport workers na nabakunahan na sa vaccination drive ng Department of Transportation sa Parañaque Integrated Terminal Exchange (PITX).

Ang mga benipisaryo ng vaccination drive ay mga tsuper, konduktor at ibang nagtatrabaho sa bus at jeep na sila rin ang nagseserbisyo sa PITX.

Nagsimula ang vaccination drive sa PITX noong Hulyo 31.

Pero ngayong Huwebes, ilulunsad ang dalawang araw na weekday vaccinations dahil na rin marami na ang nakatakdang tumanggap ng kanilang second dose ng bakuna kontra COVID-19.

Ang weekday vaccination ay gagawin tuwing Huwebes at Biyernes kung saan doon magtuturok ng first dose ng bakuna para sa ibang jeepney driver at seserbisyohan naman ang mga makatatanggap ng second dose tuwing Sabado.

Apat na mga bus ang ginawang vaccination center kung saan mga tatlo hanggang apat na katao ang kayang pagsabaying bakunahan.

Walang walk-in na tatanggapin sa vaccination drive at dapat ay preregistered ang lahat.

Ang mga operator ng bus at jeep ay makikipag-ugnayan sa DoTr para asikasuhan ang listahan ng transport workers na mababakunahan. — TeleRadyo 26 Agosto 2021