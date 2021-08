MAYNILA — Naniniwala ang isang political analyst na kasama sa "game plan" ng administrasyong Duterte ang tila hidwaan at pabago-bagong pahayag tungkol sa pagsabak sa halalan 2022.

Sa harap ito ng pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na aatras siya sa pagtakbong vice president kung tatakbo ang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio sa pagkapangulo ka-tandem si Sen. Bong Go.

Pumalag naman dito si Duterte-Carpio at sinabing huwag siyang idamay sa sigalot ng PDP-Laban, na binansagan niyang "sitcom."

Tingin pa ni Prof. Jean Franco ng University of the Philippines, hindi na kakagatin ng publiko ang Duterte-Duterte tandem sakaling ito talaga ang tinutumbok ng mag-ama.

"Hindi komportable 'yung mga tao na parang 'yung mag-ama ang tatakbo kahit magkaiba pa ng partido... Hindi maganda na parang ang nagiging diskurso sa 2022 elections ay parang sila na lang, parang wala na bang iba? Parang nawawalan ng espasyo 'yung ibang pananaw, 'yung ibang plataporma," sabi ni Franco.



Nakikita naman ni Franco na si Vice President Leni Robredo ang magiging mahigpit na kalaban ni Duterte-Carpio.

"Kung magiging isa lang ang kandidato ng oposisyon si Leni Robredo na. Mahihirapan kasing ikontra si Isko Moreno sa mga Duterte dahil nu'ng mga unang 2019, if I'm not mistaken in-appoint siya in some post. In a way parang enabler din siya," sabi ni Franco.

Pero giit naman ng isa pang political analyst na si Prof. Edmund Tayao, si Moreno ang mas nakikita niyang kayang kalabanin si Duterte-Carpio.

"If I'm going to have a basis and the basis is the survey eh ang nakikita lang natin dito na nagpi-pickup really is Mayor Isko," ani Tayao.

Si Duterte-Carpio ang presidential frontrunner sa mga nakalipas na survey.