May kaso na ng Delta variant ang Occidental Mindoro, ayon sa lokal na pamahalaan.

Ayon sa LGU, naitala ang unang kaso sa isang 28 anyos na babae na residente ng Sablayan.

Sabi ng municipal health office, nagtungo ang COVID-19 patient sa Metro Manila dahil nag-apply ito ng trabaho bilang domestic helper sa Hong Kong.

Pagbalik niya ng Mindoro ay doon niya lang nalaman na nagpositibo siya sa sakit.

Pero sa kabila nito, nakaluwas pa muli siya ng Metro Manila noong Agosto 1 para asikasuhin ang kaniyang aplikasyon at muli siyang sumailalim sa swab test.

Inilihim umano niya ito kaya walang kaalam-alam ang LGU at probinsya.

Agosto 18 nang malaman ng LGU ng Sablayan ang kaso ng variant of concern dahil sa tawag ng regional epidemiology surveillance unit.

"Kaya, kahit kami po ay hindi po namin alam na itong ating client ay nag-positive po pala sa RT PCR. And bagama't siya po ay positive na, alam niyang positive na siya, ay nakabalik pa sa Manila ng Aug. 1. Kinabukasan, sinubmit n'ya po ulit ang sarili niya for RT PCR, for second opinion. At bumalik po ulit siya sa ating bayan para hintayin po ang result. Nang dumating po ang result noong Aug. 4 ay positive po ulit," ani municipal health officer Dr. Meldie Soriano.

Isinailalim na siya sa swab test at doon nakumpirma na siya ay positibo sa Delta variant.

Nagpa-swab test din ang kaniyang pamilya.

Iniutos na rin na magkaroon ng testing sa lahat ng kapitbahay ng pasyente.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News