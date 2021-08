Watch more on iWantTFC

Guilty ang hatol ng korte sa Tarlac sa sinibak na pulis na si Jonel Nuezca dahil sa pagpatay sa mag-inang Sonia at Frank Anthony Gregorio.

Sinentensiyahan ni Judge Stella Marie Gandia-Asuncion si Nuezca — na virtual na dumalo sa pagbaba ng hatol — ng reclusion perpetua o pagkakakulong ng hanggang 40 taon sa bawat count ng murder.

Pinagbabayad din si Nuezca ng danyos na nasa P1 milyon.

Magugunitang binaril ni Nuezca ang mag-inang Gregorio sa Paniqui, Tarlac noong Disyembre nang magkaroon ng mainit na pagtatalo. Nakuhanan ng video ang insidente, na nag-viral sa social media.

Ayon sa abogado ng pamilya Gregorio na si Freddie Villamor, napabilis ng nakuhanang video ng pamamaril ang pagdinig ng hukom sa kaso.

"Ang better part of what happened is napakabilis ng desisyon ng korte, kaya tuwang-tuwa kami. Isipin mo, within 8 months from the time of the incident, lumabas nang convicted si Nuezca," ani Villamor.

Masaya ang pamilya sa desisyon ng korte, sabi ni Mark Christian Gregorio, anak at kapatid ng mga biktima.

"At least kahit papa'no, panatag na kami na makukulong panghabambuhay si Nuezca," aniya.

Tanging ang padre de pamilya na si Florentino Gregorio lang ang pinapasok sa courtroom nang ibaba ang hatol dahil sa mga COVID-19 restriction.

Sinubukang kuhanin ng ABS-CBN News ang pahayag ng pamilya Nuezca pero hindi sila sumasagot sa mga text at tawag.

Hindi na rin umano nakausap ng pamilya Gregorio ang mga kamag-anak ng suspek mula nang mangyari ang krimen.

Ayon naman sa Philippine National Police, patunay ang hatol sa kanilang dating kabaro na umiiral ang hustisya sa bansa.

Matapos maibaba ang hatol kay Nuezca, dumeretso ang buong pamilya Gregorio sa puntod nina Sonia at Frank Anthony.

— Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News