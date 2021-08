Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Babayaran na ng PhilHealth sa susunod na linggo ang malaking bahagi ng in-process claims ng mga ospital sa kanilang ahensya, ayon sa pamunuan ng government health insurer ngayong Huwebes.

Sabi ni PhilHealth President and CEO Dante Gierran sa House Committee on Good Government and Public Accountability, plano nilang bayaran na ang 60 porsiyento ng mga in-process claims ng mga ospital.

Babayaran umano nila ito sa pamamagitan ng debit-credit payment method.

Sa P21.1 billion na pagkakautang ng PhilHealth sa mga ospital hanggang nitong Aug. 24, ang P10.6 billion ay sa mga pribadong ospital, ayon kay Dr. Benjamin Pague, acting senior manager ng information management system ng ahensya.

Nausisa rin sa pagdinig ng Kamara ang pabalik-balik na claims ng mga ospital at ang umano’y maling diagnosis ng mga doktor sa ospital.

Sinubukang humingi ni Marikina Rep. Stella Quimbo sa PhilHealth ng listahan ng mga unpaid claims, subalit hindi ito nasagot ni Gierran. Sa halip, ipinasa niya ang bola sa kanyang staff.

“Hindi ba dapat meron kayong baon na... ng unpaid claims.... With all due respect, is that information readily available now?” tanong ni Quimbo.

Pero paliwanag ni Gierran, maaring nagkakaroon ng kakulangan sa documentary requirements kaya naibabalik ang benefit claims at nagkakaroon ng denied claims.

Sabi naman ni Pague, kalimitang umaabot sa 44 araw ang proseso ng benefit claims para sa taong 2020 at 2021.

“Yung pagbalik ng claims is not about wrong diagnosis… It’s about documentary requirements… Kaya mayroong [return to hospital claims at] mayroong denied claims. Upscaling will always be there…It doesn’t mean na mayroong upscaling… we mistrust our hospitals,” sabi ni Gierran.

Tinanong din ni Quimbo si Gierran kung alin sa mga regional offices nito ang pinakamabilis na magproseso ng benefit claims. Subalit, wala silang dalang records nito.

“I saw one document,. Ang pinakamabilis yata, yung sa [Bangsamoro] ang very fast ang processing… I don’t have the document right now,” kuwento ni Gierran.

Pero base sa pagtatanong ni Quimbo, lumalabas aniya na kayang magproseso ng mga PhilHealth office dito sa National Capital Region ng benefit claims sa loob lamang ng dalawang araw.

Sinabi rin ng opisyal sa hearing na umamin sa kanya si Private Hospitals Association of the Philippines Inc. Dr. Jaime Almora na nag-overreact lamang ito sa kaniyang mga naging pahayag sa media patungkol sa mga hindi nababayarang utang ng PhilHealth.

“I open my heart, bugbog na po kami. Si Dr. Almora, tumawag sa'kin, umamin siya na he was just overreacting... It’s unfair na kami lahat ang mali,” ani Gierran.

