Inaresto ang 4 na itinuturong bugaw sa magkahiwalay na entrapment at rescue operation sa Cabanatuan City, Nueva Ecija Miyerkoles ng hapon.

Unang sinalakay ang isang resort sa Purok 2, Barangay Bakero, Cabanatuan City, kung saan nahuli ang mga bugaw na kinilalang sina alyas "Jhazz" at "Mica."

Sa follow-up operations naman sa mga lodge sa San Juan ACCFA at Gen. Tinio, H. Concepcion, Cabanatuan City, inaresto ang 2 pang bugaw na kinilala namang sina alyas "Ashley" at alyas "Irish."

Nasa 35 ang kabuuang bilang ng nasagip na lalaki at babaeng biktima.

Sumailalim na sila sa physical examination habang nakatakda nang sampahan ng kasong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 at Anti-Child Abuse Act ang mga suspek.

- ulat ni Gracie Rutao