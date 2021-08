14 mangingisda huli sa ilegal na pangingisda sa Cavite

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nahuli sa akto ng mga bantay-dagat at ng Philippine Coast Guard ang 14 kataong sakay ng isang bangkang ilegal na nangingisda sa bahagi ng Naic sa Cavite.

Nagsasagawa ng patrol sa Barangay Bucana ang awtoridad nang mamataan ang naturang bangka na nagsasagawa ng trawling activity.

Nakita ang bangka na hinihila ang lambat na ginagamit sa pangingisda na ipinagbabawal sa municipal waters.

Ayon kay Lt. John Encina, commander ng PCG Cavite, nasisira ng naturang paraan ang seabed at nakukuha lahat ng sukat at klase ng isda kahit hindi dapat na makuha.

Hinuli ang 14 na mangingisda dahil sa Naic Municipal Ordinance No. 1 at nakikipag-ugnayan ang PCG sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dahil naman sa paglabag sa Fisheries Code.

Pansamantala rin munang na-impound ang bangka habang isinasagawa ang imbestigasyon.

- TeleRadyo 26 Agosto 2021