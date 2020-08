Planong paglalagay ng Coast Guard attaché sa PH Embassy sa China, ipinaliwanag

MAYNILA - Ipinaliwanag ng Philippine Coast Guard ang plano sanang paglalagay ng Coast Guard aattaché post sa Philippine Embassy sa Beijing, China na kinontra ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr.

Ayon sa PCG, naaprubahan ang request sa panahon ni dating Coast Guard Commandant Admiral Elson Hermogina at inirekomenda ni Transportation Secretary Arthur Tugade kay Locsin nong August 29, 2019.

Batay umano ito sa nilagdaang Memorandum of Understanding sa pagitan ng PCG at China Coast Guard na naglalayong bumuo ng Joint Coast Guard Committee upang mapalakas ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa sa larangan ng maritime search and rescue, law enforcement, security, safety, at environmental protection.

Ngunit sa isang tweet, kinontra ito ni Locsin at sinabing mangangahulugan ito na nagco-concede o binibitawan na ng bansa ang exclusive sovereignty sa pinag-aagawang West Philippine Sea dahil mauuwi umano ito muna sa pag-uusap imbis na paghahain ng agarang protesta.

Mayroon na rin umanong defense attaché para sa national defense issues.

Tiniyak naman ng PCG na nirerespeto ang naging desisyon ng kalihim at tiniyak na patuloy na hahanap ng paraan upang mapangalagaan ang maritime domain ng bansa.