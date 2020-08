Pinaslang na human rights activist sa Negros na si Zara Alvarez, inilibing na

Inihatid na sa kaniyang huling hantungan sa Cadiz City ngayong Miyerkoles ang pinaslang na human rights activist na si Zara Alvarez. Photo courtesy of Karapatan Negros Island

CADIZ CITY - Inihatid na sa kaniyang huling hantungan ang pinaslang na human rights activist na si Zara Alvarez nitong Miyerkoles.

Sa misa na pinangunahan ni San Carlos Diocese Bishop Gerardo Alminaza, inamin niyang hindi niya inasahang mapapabilang si Alvarez sa mga biktima ng pamamaslang sa isla ng Negros.

Kuwento ng obispo, huli niyang nakasama si Alvarez sa kampanya laban sa sunod-sunod na pamamaslang sa ilang lugar sa Negros Oriental noong nakaraang taon.

Nitong ika-17 ng Agosto ng gabi nang pinagbabaril at napatay si Alvarez ng hindi kilalang gunman habang siya ay naglalakad pauwi sa tinutuluyang boarding house sa Barangay Mandalagan sa Bacolod City.

"This systemic killing of human rights defenders and activists must be condemned and must stop. Our responsible agencies must pursue justice and accountability for those responsible and should never allow impunity of criminals doing senseless executions of Filipinos like Zara," ani Alminaza.

Mula sa misa sa Sto. Nino Parish Church sa Cadiz City, sinundan ng mga kasapi ng progresibong grupo ang pagmartsa ng mga kamag-anak ni Alvarez na naghatid sa kaniya sa huling hantungan.

Suot nila ang puting t-shirt na may larawan ni Alvarez. May bitbit din silang streamers habang isinisigaw ang hustisya para sa pinaslang na kasapi ng grupong KARAPATAN-Negros.

Para sa mga lider ng grupo, nawala man sa kanila si Alvarez, magpapatuloy pa rin ang sinimulan niyang adhikain na mapalakas ang kampanya laban sa mga pang-aapi at pamamaslang.

Kasabay sa pagluluksa ang ilan sa mga kasapi ng international human rights group sa Belgium na nanawagan din para sa hustisya sa ilan pang biktima ng extrajudicial killings.