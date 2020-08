PhilHealth chief nagbitiw na

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA (2ND UPDATE) - Nagbitiw na sa puwesto si PhilHealth President at CEO Ricardo Morales sa gitna ng samu't saring kontrobersiya na kinasasangkutan ng tanggapan.

Kinumpirma na ng Malacanang na isinumite ni Morales ang kaniyang resignation letter sa Office of the Executive Secretary hapon ng Miyerkoles.

"Health reasons" ang idinahilan ni Morales, na una nang sinabi na mayroon siyang leukemia, sa kaniyang pagbibtiw.

"Ngayon maaatupag ko na 'yung aking kalusugan at aking pamilya. Para akong nabunutan ng tinik. Malaki pasalamat ko sa Pangulo natin, isa siyang tunay na kaibigan. He never wavers his confidence in me and I'm so humbled by his loyalty, tunay na kaibigan," ani Morales sa panayam sa Teleradyo kung saan sinabi niya ang kaniyang plano na magbitiw.

Bago mamuno sa PhilHealth, dating sundalo na na-assign sa Mindanao si Morales hanggang sa mag-retiro siya bilang commanding general ng Headquarters Support Group ng Philippine Army.

Naging presidente at CEO rin siya ng Armed Forces of the Philippines Mutual Benefit Association at Philippines Mutual Benefit Association at naging administrator din ng siya ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System.

Naging mainit ang mata ng mga kritiko kay Morales sa mga umano ay katiwalian sa PhilHealth tulad ng overpricing ng mga equipment, kuwestiyonableng interim reimbursement mechanism ng mga ospital at iba pa.

Bukod kay Morales, nagbitiw na rin sa puwesto si Senior Vice President for Legal Sector Rodolfo Del Rosario Jr. dahil din sa kaniyang kalusugan.

Ayon kay Del Rosario, hypertension, diabetes, at iba pang karamdaman ang dahilan at hindi para umiwas sa imbestigasyon.

“Yun ay aking pinag-isipan may mga dahilan po tayo, medyo masakit po sa atin ang desisyon na yan dahil naglingkod tayo ng 22 years sa PhilHealth but ngayon sir ang aking priority ay aking kalusugan dahil meron ding karamdaman,” ani Del Rosario.

Sinabi naman ni Justice Secretary Menardo Guevarra na ang pagbibitiw ni Del Rosario ay makakapagpadali sa imbestigasyon ng Task Force PhilHealth.

Inirekomenda na rin kay Duterte ang reorganisasyon sa ahensiya at pagkakaroon ng pansamantalang management committee.

Pinabulaanan naman ni Morales at Del Rosario ang alegasyon ng katiwalian at siniguro ang kanilang kooperasyon sa imbestigasyon tulad ng pagpirma sa bank secrecy waivers.

Sinabi naman ng Palasyo na wala pang vacancy sa PhilHealth.

Tinatanggap naman ng Department of Health ang pagbibitiw ng mga opisyal.

"Ito po ay tatanggapin ng maluwag ng secretary natin as chair of the board and of course sa OP if they are going to accept or not. Ang sinasabi lang natin the secretary truly appreciates 'yung mga ginawa ni General Morales specially that he has this illness during this pandemic siya ay nakapagtrabaho naman siya nang maayos at naibigay ang pangangailangan ng ating mga kababayan through the Philhealth,” ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Bukas din naman si Sen. Franklin Drilon sa pagbibitiw ni Morales pero kailangan umano ng reorganisasyon para mawala ang mga taong ginawa lamang umanong personal na ATM ng ahensiya.

Pumirma na aniya siya sa bank secrecy waiver at nagpasailalim sa lifestyle check.

Nagsumite na rin siya ng mga dokumento gaya ng statement of assets and liabilities (SALN) .

Kumpiyansa rin si Morales na magiging patas ang imbestigasyon.

-- May ulat nina Adrian Ayalin at Jamaine Punzalan, ABS-CBN News