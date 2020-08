Muling pagpapatupad ng martial law sa Sulu tinutulan

Watch more in iWant or TFC.tv

Nagpahayag ngayong Miyerkoles ng pagtutol ang mga lokal na pinuno ng Sulu sa mungkahing isailalim ulit ang lalawigan sa martial law matapos ang magkasunod na pagsabog sa bayan ng Jolo.

Ginimbal noong Lunes ng magkasunod na suicide bombing ang Jolo, kung saan 15 tao ang nasawi habang 74 naman ang nasugatan. Sinasabing mga asawa ng mga miyembro ng Abu Sayyaf ang mga nagpasabog.

Dahil sa pagsabog, iminungkahi ni Philippine Army chief Cirilito Sobejana na isailalim muli sa martial law ang Sulu.

Pero ayon kay Ustadz Muhaimin Abubakar, chairman ng Sulu peace and order council, ayaw na nilang balikan ang hirap ng buhay sa ilalim ng martial law.

"Hindi na kailangan. But let us support the provincial government... para mapayapa ang Sulu," ani Abubakar.

Ganoon din ang pananaw ni Father Ed Santoyo, president ng Notre Dame of Jolo College.

"We really need to work together because the military option, approach is just one approach," ani Santoyo.

Nauna na ring tinutulan ni Sulu Governor Abdusakur Tan ang mungkahi.

Ayon naman kay Lt. Gen. Corlito Vinluan, commander ng Armed Forces of the Philippines-Western Mindanao Command, hindi kailangang gamitan ang Sulu ng martial law kung makikipagtulungan sa awtoridad ang mga tao.

Ayon kay Vinluan, patuloy nilang tutugisin si Mundi Sawadjaan, ang natukoy na mastermind ng lahat ng pambobomba sa Sulu.

Inihatid na rin pauwi sa kanilang mga pamilya ang mga labi ng mga nasawing sundalo sa pagsabog.

-- Ulat ni Chiara Zambrano, ABS-CBN News