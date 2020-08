‘Fit and healthy’: Malacañang nanindigang nasa maayos na kalusugan si Duterte

Nanindigan ang Malacañang na nasa maayos na kalusugan si Pangulong Rodrigo Duterte matapos sabihin sa kaniyang public address na malapit nang mauwi sa Stage 1 Cancer ang kaniyang Barrett’s Disease.

Sa isang panayam, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, na binibigyan masyado ng kahulugan ng mga tao ang pahayag ng Pangulo tungkol sa kanyang kalusugan.

Aniya, hindi na naman bago ang naging payo ng doktor sa Pangulo dahil sinabi ito sa kanya noong hindi pa siya presidente ng bansa.

“I think people are putting too much meaning on that statement. I think that advise was given to him a long time ago when the President was still drinking. He has since stopped drinking and as far as I know since he became President he has not resumed drinking,” ani Roque.

Sumunod naman aniya ang Pangulo sa payo ng doktor na iwasan ang pag-iinom ng alak kaya hindi na lumala pa ang kanyang Barrett’s disease.

Nanindigan din si Roque na cancer-free si Pang. Duterte, tinitiyak niya na kung mayroon mang malalang kundisyon ang Pangulo malalaman ito ng publiko.

“So far, he is okay. As far as I know there is no cancer. And as I have said if there is cancer and if it is a serious illness, he will be reporting it to the people,” ani Roque.

Aniya, nakikita naman ng taumbayan halos kada linggo ang Pangulo at kung sumasailalim man siya sa chemotherapy para sa kanser makikita na maglalagas ang buhok ng pangulo at manghihina siya, mga bagay na hindi naman kapansin-pansin sa estado ng Pangulo.

“There would be chemotherapy for instance, and chemotherapy leads to hair loss and general weakening, the condition that you don’t really see in the president. He is fit and healthy for a person his age,” ani Roque.

Tiniyak din ni Sec Roque na tulad ng sinabi niya noon, malusog ang Pangulo gaya ng regular na 75-years old kaya naman nagagawa pa rin niyang humarap sa publiko.

Matatandaan na sinabi ni Duterte sa isang public address noong Martes na pinapayuhan siya ng doktor na iwasan na ang pag-iinom dahil malapit na umano sa Stage 1 Cancer ang kasalukuyan niyang Barrett’s Disease.

“Matagal na kami sa gobyerno, magpa-retire na lang, bakit pa namin pagsayangan? Kakaunting panahon na lang ang naiwan so walang --- walang --- walang ganang --- wala nang ganang kumain. May pera ka naman, hindi ka na makakain kay sabi ng doktor huwag kang kumain ng taba kasi mamatay ka. Ikaw Duterte, huwag ka nang uminom kasi ‘yang Barrett mo nearing stage one ka sa cancer. So hindi na rin.“

Maaalalang una nang inamin ni Duterte sa kanyang mga nakaraang talumpati na mayroon siyang myasthenia gravis, Buerger’s disease, acid reflux, Barrett’s esophagus, at maging spinal issues.

Nanindigan naman ang tagapagsalita na walang dahilan para maglabas ng medical bulletin ang Palasyo patungkol sa estado ng kalusugan ng Pangulo dahil wala naman umano itong malalang kundisyon.

Pero hindi aniya kailangan magaalala ng publiko sa transparency dahil mismong ang pangulo naman ang napapahayag ng kanyang mga sakit.

— Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News