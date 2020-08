Dagdag-benepisyo para sa single parents patuloy na itinutulak

MAYNILA — Nagtungo sa Quezon City Hall ang street sweeper na si Gina Corpuz para sa aplikasyon niyang pormal na kilalanin bilang single parent.

Kapag nakakuha ng solo parent ID, kuwalipikado na si Corpuz — na may mister na pumanaw noong Oktubre — sa mga benepisyo sa ilalim ng umiiral na Solo Parents' Welfare Act.

"Ang hirap... nangungutang po ako kung saan-saan," ani Corpuz.

Aprubado na sa ways and means at appropriations committees ng Kamara ang panukalang dagdag-benepisyo para sa single parents.

Ayon kasi sa mga mambabatas, kapos ang mga benepisyo sa ilalim ng kasalukuyang Republic Act No. 8972.

"Sa tagal ng gustong pagbabago o amyenda ng mga solo parents natin, ngayon lang nati-take up ito and we are very hopeful," ani Gabriela Rep. Arlene Brosas, isa sa mga nagsusulong ng panukala.

Kabilang sa mga ipinapanukalang bagong benepisyo ang 10 porsiyentong discount at exemption sa value-added tax ng damit pambata, gatas, vitamins, diapers, gamot, bakuna, school supplies, at medical, dental, at laboratory fees.

Inaatasan din ang mga ahensiya ng gobyerno na gawing prayoridad ang single parents at mga anak nila sa livelihood at educational programs.

May kaakibat ding multa at kulong ang mga bigong magbigay ng benepisyo sa single parents.

Nangako naman ang Gabriela na isusulong pa rin ang mga probisyong bigong maaprubahan sa komite, kabilang ang panukala na hanggang 20 porsiyento ang mga diskuwento ng single parents.

Muli namang makikipag-usap ang Gabriela sa samahan ng mga single parent para sa patuloy na konsultasyon.

-- Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News