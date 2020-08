'Contactless' payment sa mga toll plaza planong ipatupad sa Nobyembre

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Planong gawing cashless ang transaksiyon sa lahat ng mga toll plaza simula Nobyembre 2, ayon sa Toll Regulatory Board.

Sa harap anila ito ng pagdami ng mga toll teller o mga nagbabantay ng toll na nahahawahan na ng coronavirus.

Dito, gagamit ng RFID sticker ang mga daraang sasakyan sa NLEX, sa halip na ang nakasanayang “Easytrip” sticker.

Hindi na gagana anila ang Easytrip pagdating ng Setyembre 30, 2020.

Puwedeng mabii sa online shops o sa mga toll booth ang mga naturang RFID.

Online, may mabibiling “stick-it-yourself” RFID na nagkakahalagang P200.

Sa point of sales may minimum na P500 na maaaring gamitin bilang initial load.

Nasa 3 hanggang 5 segundo ang transaksyon kapag RFID ang gamit habang aabot ng 9-12 segundo kapag gagawa ng cash transaction.

Minsan inaabot pa ng 1 minuto kapag pahirapan sa panunukli.

"Ito po yung solution between the driver and tellers po and eventually po makaka-solve din po doon sa traffic kasi mas mabilis po yung pagka-rfid ka versus cash," ani Abe Sales, executive director ng Toll Regulatory Board.

Nasa 350,000 hanggang 400,000 motorista ang inaasahan na kailangang magpakabit ng RFID.

Nagpulong na rin ang TRB at mga toll operators para pag-usapan kung paano ipapatupad ang contactless transaction sa Nobyembre.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News