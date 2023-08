Watch more News on iWantTFC

MABALACAT CITY, Pampanga — Nasamsam ng mga awtoridad nitong Biyernes ang nasa P1.3 bilyong halaga ng hinihinalang shabu sa parking area ng isang supermarket sa Bgy. Camachiles sa lungsod na ito.

Nangyari ang operasyon bandang 1:58 ng madaling araw.

Sa pakikipag-ugnayan ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation-Task Force Against Illegal Drugs (NBI-TFID) at Mabalacat police, natiktikan ang umano'y pulang abandonadong sasakyan sa nasabing parking area.

Sa isinagawang inspeksyon, natuklasan ng mga tauhan ng NBI ang 200 pakete ng hinihinalang shabu.

Tinatayang aabot sa P1.3 bilyon ang standard drug price nito.

Patuloy pa rin ang imbestigasyon ng mga awtoridad para malaman ang pinanggalingan ng hinihinalang droga.

— Ulat ni Gracie Rutao