Kuha ng NAIA-IADITG

Arestado ang isang Pinay matapos makuhanan ng higit tatlong kilo ng hinihinalang cocaine sa Ninoy Aquino International Airport Huwebes ng gabi.

Base sa ulat ng NAIA Inter-Agency Drug Interdiction Task Group (IADTG), galing sa Addis Ababa, Ethiopia ang babae, na itinuturing na isa sa mga “red flag” country ng mga awtoridad.

“Ito pong origin na ‘to is ito po ay isa sa ating binabantayan, meaning previously may mga instances na nakahuli tayo ng mga pasahero carrying illegal drugs po galing sa origin na ‘to,” ayon kay Gerald Javier, Deputy Task Group Commander ng NAIA-IADTG.

Nakita sa imahe ng isinagawang x-ray examination na may nakalagay sa loob ng maleta na dala ng babae. Doon na nakitang nakasilid sa false lining o sa may ilalim na bahagi ng maleta ang higit tatlong kilo ng hinihinalang cocaine na tinatayang aabot sa higit P18 milyon ang halaga.

Depensa naman ng babae, hindi niya alam na may nakasiksik na ilegal na droga sa kanyang maleta at sinabing napag-utusan lang siya na iuwi ito sa bansa.

"Kaya nga ako willing na ipabukas doon kina sir kanina e kasi hindi ko naman po talaga kita kung ano ‘yun. Wala naman akong idea. Nalaman ko na lang nung nabuksan," paliwanag niya.

Napag-alaman na ilang linggo munang namalagi sa Bangkok, Thailand ang babae bago pumunta sa Ethiopia bilang isang turista.

Inalok umano siya ng libreng bakasyon ng isa ring Pinay na nakilala sa social media na sinabing susuwelduhan siya ng P100,000 kapag nadala dito ang naturang bagahe.

Nagbabala ang mga awtoridad sa ganitong klase ng modus.

"If it’s too good to be true, it’s not true. ‘Yung mga pangako po na talagang hindi kapani-paniwala po, hindi ‘yan totoo. Kung kayo po ay pangangakuan ng malaking halaga kapalit po ng pagta-travel ay mag-isip isip po tayo,” ayon kay Javier.

I-imbestigahan din nila kung may grupo bang sangkot dito at kung saan ibabagsak ang mga nakumpiskang ilegal na droga.

Mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang babae.

