MAYNILA — Nasa 25 opisyal ng gobyerno sa Metro Manila ang may banta umano sa seguridad base sa pinakahuling threat assessment ng National Capital Region Police Office (NCRPO).

Nagsagawa ng validation ang Regional Intelligence Division ng NCRPO kaugnay ng nalalapit na Barangay at Sangguniang Kabataan election (BSKE) at lumabas na may medium risk threat ang mga sumusunod:

• 3 kongresista

• 2 mayor

• 1 vice mayor

• 9 na barangay chairman

• 2 barangay councilor

• 1 SK chairman

Ayon kay NCRPO spokesperson Lt. Col. Eunice Salas, napabilang ang mga nabanggit sa listahan dahil umano sa ilang factors.

"Sila ay napabilang sa medium risk kasi sa lugar nila merong intense political rivalry. Meron ding identified communist terrorist group. Maaaring nagkaroon din ng 2 insidente ng election-related incidents for the past 2 elections at maaaring nakatanggap din talaga sila ng mga actual death threats,” sabi ni Salas.

Nang matanggap ni NCRPO chief Brig. Gen. Jose Melencio Nartatez, Jr. ang report ng RID, ipinag-utos umano nito na i-monitor ang mga personalidad na nakasama sa listahan.

“Nagbigay ng direktiba ang ating RD sa lahat ng unit commanders na paigtingin yung security lalo na sa mga identified na areas na may intense political rivalry at siyempre mag-maintain ng close coordination dito sa mga politiko na ito na mayroong talagang risk,” dagdag ni Salas.

Pinayuhan naman ng NCRPO ang mga elected government officials na may banta sa seguridad na makipag-ugnayan sa kanilang mga chief of police para mabigyan ng karampatang seguridad.

Maaari rin silang humiling ng karagdagang security personnel.