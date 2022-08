Pinabulaanan ngayong Huwebes ng Batangas police ang mga kumakalat sa social media na may mga kaso umano ng pagdukot sa mga bata sa iba-ibang bayan sa probinsiya.

Tinawag ni Batangas police director Col. Pedro Soliba na "fake news" ang mga kumakalat na impormasyon dahil walang naire-report sa kanilang kahit 1 kaso ng pagdukot sa mga bata.

Unang kumalat na may 1 umanong van na gumagala sa bayan ng San Jose at dumudukot ng mga bata.

Nakalagay pa sa social media ang plaka ng van pero nang imbestigahan ng mga pulis ay napag-alamang hindi ito totoo.

Ayon kay deputy provincial director Lt. Col. Palalelo Addag, iniimbestigahan nila kung sino ang nagpakakalat ng mga maling impormasyon, na maaaring managot sa cybercrime law.

"So far, wala tayo reported na missing. Siguro may tao lang na walang magawa [kundi] manggulo, gusto lang magpapansin," ani Addag.

Pinayuhan ng mga awtoridad ang publiko na maging alerto at i-report agad kung may tototong mapanganib na pangyayari.

