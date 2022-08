Watch more News on iWantTFC

Nagbabala ngayong Huwebes ang isang infectious disease expert sa posibilidad ng sabay na pagtama ng COVID-19 at monkeypox sa isang indibiduwal.

Ayon kay Dr. Rontgene Solante, hindi malayo ang duel infection sa mga lugar na may local transmission ng mga virus.

Malaki umano ang tsansang lumala ang kondisyon ng pasyenteng sabay tinamaan ng magkakaibang virus.

"The fact na mayroon siyang COVID, bababa ‘yong immune system niya in terms of responding to infection. Dagdagan mo pa ng monkeypox, then it can trigger more serious infection," ani Solante sa panayam ng ABS-CBN News.

"It can be critical or more severe form of monkeypox or the other way around. COVID can also be severe," paliwanag niya.

Binitawan ni Solante ang pahayag matapos maitala sa Italy ang kauna-unahang kaso ng taong magkasabay na tinamaan ng COVID-19 at monkeypox, na mayroon ding HIV.

Batay sa report ng Journal of Infection, nasa 36 taong gulang ang pasyente, na nakaranas ng lagnat na sinundan ng sore throat, fatigue, pananakit ng ulo at pamamaga sa singit 9 na araw mula nang bumiyahe siya sa Spain.

Lumabas din umanong nakipagtalik ang pasyente sa Spain nang walang proteksiyon.

Sa World Health Organization (WHO), isinusulong na rin ang pagbabakuna kontra monkeypox at respoonsableng pakikipagtalik para mapababa ang tiyansang tamaan ng sakit.

Wala pang bakuna ng monkeypox sa Pilipinas. Sa ngayon, COVID-19 immunity ang tinututukan ng Department of Health (DOH), lalo't mababa pa rin ang pagtanggap ng publiko sa booster shots.

"Mukhang mabagal po ang pagpasok ng ating nagpapabakuna. Ngunit pipilitin pa rin ng Kagawaran ng Kalusugan, kasama ng ating mga iba’t ibang ahensya ng gobyerno, kasama po ng ating mga local governments, na ma-achieve natin ‘yung target na gusto nating ma-achieve," ani DOH officer-in-charge Maria Rosario Vergeire.

Paulit-ulit na ini-engganyo ng mga eksperto ang pagpapabakuna at pagpapa-booster kontra COVID-19, lalo't bahagyang dumami ang mga severe at critical cases sa mga ospital, karamiha'y walang bakuna o booster.

Ayon sa OCTA Research, nasa low risk pa naman ang paggamit ng mga ospital sa Pilipinas at unti-unti na ring bumaba ang mga kaso sa Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon.

Pero nasa 100 lang ang pagbaba ng mga kaso kada linggo. Dahil mabagal, posibleng sa katapusan pa ng Setyembre matapos ang "wave," ani OCTA fellow Guido David.

"We expect it will last until ber months, maybe until September," ani David.

Ayon naman sa Private Hospitals Association of the Philippines Inc. (PHAPI), handa ang mga pribadong ospital na tumugon sa monkeypox.

May mga nakatalaga na umanong isolation facility sa mga pagamutan sakaling may makitaan ng sintomas ng monkeypox.

Nagpaalala naman si Solante na kailangang pag-ibayuhin pa rin ang pagsunod sa health protocols para makaiwas sa parehong COVID-19 at monkeypox.

Samantala, sinabi naman ng provincial health office ng Negros Occidental na hindi nila inirerekomenda ang lockdown matapos makapagtala ang Iloilo ng kaso ng monkeypox.

Maaari umanong higpitan ng provincial government ang pagbantay sa mga daungan, para sa mga barko galing ng Iloilo.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News