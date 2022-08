Handang maghigpit ang Negros Occidental matapos kumpirmahin ng Department of Health-Western Visayas na nasa katabing isla ng Iloilo ang ika-apat na kaso ng monkeypox sa bansa.

Ayon kay Dr. Ernell Tumimbang, provincial health officer, tulad nang nangyari sa kasagsagan ng COVID-19, maaaring higpitan ng provincial government ang mga daungan para mabantayan ang mga barko galing ng Iloilo. Pero sa ngayon, hindi pa umano ito kailangan.

Nananawagan si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga Negrense na maging maingat at mapagmatyag ngayong may kaso na ng monkeypox sa Iloilo.

“I don’t want to say we’re prepared because it’s like we are expecting it. We are hoping that it won’t happen but just the same, the protocol is the same as that of COVID. I hope it does not happen here in Negros but let us continue to be vigilant,” ani Lacson.

Kinumpirma ng DOH-Western Visayas na ang 25-anyos na pasyente ay residente ng Iloilo province at nagtatrabaho sa Iloilo City. Wala siyang travel history.

Naka-isolate na at ginagamot sa isang ospital ang pasyente.

Isinasagawa na ngayon ng DOH ang contact tracing sa 14 na tao na kanyang nakasalamuha umano.

Payo ng DOH sa publiko, dapat maging kalmado ang publiko dahil mild symptoms lang at kadalasan ay hindi nakamamatay ang monkeypox.

Pinapaalalahanan din ang mga tao na iwasan ang paglapit sa mga taong suspected cases lalo na’t may mga pantal at sugat sa balat.—Ulat ni Angelo Angolo

KAUGNAY NA ULAT:

Watch more News on iWantTFC