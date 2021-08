'Walang tutulong sa kanila': Pinay na doktor, nagseserbisyo sa Afghanistan

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Isang Pilipinong doktor ang piniling manatili sa Afghanistan para makapagbigay ng serbisyong medikal sa mga pasyenteng nangangailangan sa kabila ng peligrong dulot ng kaguluhan sa naturang bansa.

“People need doctors in these places. Kung walang pupunta, talagang walang tutulong sa kanila. Yung organization namin, yung Doctors without Borders, pumupunta kami kung saan talaga kinakailangan ang serbisyo namin,” pahayag ni Dr. Evangeline Cua.

Ang grupo ni Cua ay kasalukuyang nasa Kunduz City sa Afghanistan.

“Dumating ako dito August 1 lang po. Galing po ako ng Yemen tapos umuwi lang ng 2 weeks sa Pilipinas for a break, then pumunta na rin dito. General surgeon po ako, so every three months I go to different locations mostly yung may mga active conflict, may war areas,” sabi ni Cua.

Taong 2013 nang nag-volunteer siya sa Doctors without Borders nang magtungo ang grupo para sa isang proyekto sa Eastern Samar matapos ang bagyong Yolanda.

“I applied to become and international worker,. Then 2015, nag-start na ako going to different places. First three missions ko dito rin sa Afghanistan, iba’t ibang city,” sabi niya.

Sa programang Lingkod Kapamilya sa TeleRadyo, ibinahagi ni Cua ang mga panganib na kaniyang pinagdaanan sa paggampan ng trabaho.

“Afghanistan, first mission ko po, binomba ng US. Nag-air strike ang US sa hospital namin. I was doing a surgery then. Madaling araw, nag-oopera ako. Tapos binomba nila, airstrike. Forty-two people died inside the hospital,” sabi niya.

Bagaman nakatakbo siya para makahanap ng ligtas na mapagtataguan, hindi naging masuwerte ang nurse na kasama niya sa operating room. Nabaril naman ang naga-assist sa kaniyang isa pang nurse. Bukod sa nurses, kasama rin namatay sa pag-atake na iyon ang hospital director.

Matapos makubkob ng Taliban angAfghanistan, naging mahirap aniya ang buhay para sa mga residente lalo na sa pag-access nila ng basic services.

“Very difficult after makontrol ng Taliban yung Afghanistan kasi the banks are closed. Hindi nila ma-access yung pera nila. Ang hirap bumili ng pagkain. Hindi ka makapagbiyahe kasi sira yung mga roads, nasira during the fighting. Tapos armed men are everywhere,” sabi niya.

Bagama't nangako ng kapayapaan at kaayusan ang mga lider ng Taliban, hindi pa rin aniya mawawala ang takot ng marami.

“Andoon pa rin ang pangamba na baka pagtripan ka ng mga members nila,” sabi niya.

Sa dami ng kanilang natutulungang mga biktima, hindi pa rin aniya siya manhid sa kanilang karanasan.

“We are only catering to war wounded patients. Lahat ng mga nakikita ko, biktima ng giyera—nabombahan, na-airstrike, nabaril. Yun ang mga patients namin. Every time I see kids, children, palagi talaga akong naiiyak. Kasi I have several nieces and nephews, tapos makakakita ka ng mga bata na kaedad nila. Hindi talaga mapipigilan to get emotional,” kuwento niya.

Nitong mga nakalipas na araw ay may dinala aniya sa kanilang siyam na taong gulang na batang babaeng biktima ng land mine.

“We amputated her leg. Talagang naiyak ako, kasi she’s the same age as one of my nieces. Kawawa yung mga ganun. What will her future be?” tanong niya.

Noon din kasagsagan ng gulo sa Afghanistan ay nakatanggap sila ng 127 na mga pasyente sa loob ng tatlong araw.

Maging ang mga ospital ay kulang na rin sa supply. Mahirap din aniya kapag may gulo, dahil hindi agad makalabas ang mga nasugatang residente para magpagamot sa mga ospital, sa takot na mahuli o madamay sila.

Maghihintay sila hanggang matapos ang gulo, o mga 6 hanggang 7 oras bago magpunta ng ospital. Pero sa puntong iyon, malubha na ang kalagayan ng pasyente at wala na silang magagawa pa, sabi niya.

“Made-depress ka. Nakaranas na ako na nag-oopera ako, tapos umiiyak ako. I was doing a surgery on a three year old child, nahagip ng airstrike yung bahay nila. Siya lang yung survivor. Even if she survived the surgery, yung future niya, paano na lang? Wala na siyang magulang, walang mag-aalaga sa kaniya. So yung thought na ganun, if you are in another part of the world, this would not have happened to you. Nakakalungkot,” sabi ng doktor.

Namulat sa serbisyo publiko si Cua dahil na rin sa impluwensiya ng kaniyang ina na dating midwife.

“She was a midwife and worked in the rural areas. Doon po ako na-inspire. Bata pa po ako, sumasama kami sa kanya na nagba-vaccinate sa mga barrio, sa mga remote areas. At doon po ako na-inspire,” sabi niya.

Hindi rin maiaalis sa kaniyang mga magulang ang patuloy na mag-alala para sa kaniyang seguridad sa ibang bansa.

“I think accepted na nila. Although every time pumupunta ako ng misyon, worried din sila. Ginagawa ko constant communication din para ma-assure sila,” sabi niya.

Tiniyak niyang may mahigpit silang security protocol na sinusunod din para sa kanilang kaligtasan.

“Before going to a mission, dapat handa ka mentally. 'Yun ang pinakamahirap. Ako, I believe there is a God who protects me. Everyday, nagdadasal ako na sana during the course of our work, that he would protect us. Doon ako kumukuha ng lakas ng loob,” sabi niya.