MAYNILA— Posibleng abutin ng isang linggo ang di pagtanggap ng mga bagong pasyente sa emergency room ng Philippine General Hospital, ayon sa tagapagsalita nito.

Paliwanag ni PGH Spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, kailangan nilang matugunan ang pangangailangan ng mga pasyente dahil sagad na ang occupancy rate na itinakda ng ospital.

Nilinaw naman ni Del Rosario na kung kritikal o life and death ang sitwasyon ng isang pasyenteng dumarating sa emergency room ay handa naman nila itong tanggapin at gamutin.

"The advisory is for more patients who are not that severely o critically ill na minsan po magwo-walk in sa PGH. Kasi po ang talagang gusto namin i-coordinate ang pag-transfer lalo na po kung galing sa ibang ospital. Kasi po doon kami nadadale talaga, ang dami pong walk-ins na ang iba po doon ay hindi naman talaga sana pumunta na sa ER at nahahati pa po tuloy 'yung aming resources," ani Del Rosario.

Umakyat sa 325 ang naka-admit sa COVID-19 ward nila na karamihan ay mga severe case na nangangailangan ng high-flow oxygen at ventilator.

Inililipat sa ngayon ang mga pagaling nang pasyente sa ibang ospital para ma-accomodate ang mga severe at kritikal na kaso.

Pero ayon kay Del Rosario, mahirap maglipat ng pasyente dahil bukod sa puno ang ibang ospital ay may mga pasyente na tumatangging magpalipat.

Ang PGH, isang state-run hospital, ay isang COVID-19 referral facility.