MAYNILA - Pinaiimbestigahan ng isang mambabatas kung bakit ipinatigil ng Inter-Agency Task Force na pumasok ang mga lokal na pamahalaan sa "multi party agreements" para makabili sila ng sariling suplay ng bakuna gayong nasa batas naman ito.

Paliwanag ni AAMBIS-OWA Rep. Sharon Garin, milyon-milyong doses na ng bakuna ang dumating pero marami pa rin ang hindi nababakunahan kahit gusto na nila.

"Why not give autonomy to LGUs? It's not competing with national government. If we have the resources, why not? We can put naman safeguards...if we have access without affecting the national government, LGUs and the private sector should be allowed," ani Garin.

Naiintindihan ni Garin na dapat unahin ang Metro Manila at mga karatig-lugar dahil marami ang kaso rito. Pero may LGUs umano ang dumarami rin ang mga nagkakaroon ng COVID-19.

"Ang gagawin ng LGUs, kukulitin nila ang in-charge, 'Hingi kami vaccines'... Eh kung hindi pala makulit ang governor, di makakakuha...Eh kung may funds naman s'ya, pwede sana s'yang makakuha thru MPAs," ani Garin.

Pati ang booster shots, maaari ring idaan sa MPA, ayon kay Garin.

Pero babala ni Presidential Adviser Joey Concepcion, kapag naaprubahan ang commercial use ng bakuna ay magbabago na rin ang presyo ng booster shots sa susunod na taon.

"It will go higher kasi ngayon, EUA pa lang... If they apply and becomes commercially available, prices may go up kasi commercial use na," ani Concepcion.

Dating ipinapasok sa multi-party agreement ng COVID-19 vaccines ang mga lokal na pamahalaan para makabili ang mga ito ng kanilang bakuna.

Pero sabi umano ni Sen. Juan Miguel Zubiri, hindi pa napipirmahan ang mga kasunduan.

Opisyal may paglilinaw sa 'Bakuna Bubble'

Nanindigan naman si Concepcion sa panukala niyang payagan lang sa mga mall ang mga bakunado kontra COVID-19.

May alok siyang opsyon sa mga unvaccinated na gustong gumala.

"Maybe they can provide RT-PCR or antigen test within 48 hours before entry, for those unvaccinated... We have no choice. We have to open the economy and allow the vaccinated to spur economic movement," ani Concepcion.

Buwelta naman ng mga kritiko na gawin muna dapat available ang mga bakuna dahil sangkaterba pa ang gustong magpabakuna pero walang makuha na suplay.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News