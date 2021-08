MAYNILA - Inatasan nitong Miyerkoles ng Department of Transportation (DOTr) ang Land Transportation Office (LTO) na suspendihin muna ang implentasyon ng mandatory Private Motor Vehicle Inspection Center (PMVIC) testing sa mga nirerehistrong sasakyan.

Ito ay hangga't hindi nareresolba umano ang isyu sa Geographic Areas of Responsibility (GAOR).

Ang polisiya ng GAOR ay dapat ang geographical location ng PMVIC ay malapit sa LTO office kung saan kikilalanin ang pagsusuri na ginawa.

Ayon kay LTO Assistant Sec. Edgar Galvante, ang inspeksyong dinadaanan ng mga sasakyan ay para tiyaking ang mga nirerehistrong sasakyan ay ligtas o road-worthy para iwas-aksidente.

"Ang ginagawa ng PMVIC 'yung complete inspection ng performance ng sasakyan, break, steering, smoking and emission so forth and so on. Kaya kung pasado sya dun, iko-consider 'yun for renewal of registration," aniya.

Pero dahil sa pandemya kung saan nililimitahan ang paglabas at pagkukumpol ng mga tao, sinuspinde muna ang PMVIC sa LTO at balik sa dating gawi na manual o visual inspection sa sasakyan na ginagawa sa LTO office.

Pero kailangan ay pasado rin sa emission test ang sasakyan.

"Hindi muna katulad ng una na inisyu nila na mandatory ang PMVIC kaya babalik sa dating situation na both PETC result at tsaka 'yung MVIC result, ire-recognize 'yan ng LTO," ani Galvante.

Ayon pa kay Galvante, kaya humahaba ang pila sa mga LTO office ay dahil manual lang minsan ang inspection dahil sa kakulangan ng gamit na pangsuri. Kaya kailangan na rin daw resolbahin ang isyu sa GAOR.

Una ng naghayag ng reklamo si Sen. Grace Poe, chairman ng Senate Committee on Public Sevices, kung saan ibinahagi niya ang mahabang pila ng mga nagpaparehistro ng sasakyan dahil sa mga inspection na kailangang daanan.

Mabigat din daw ang halaga ng inspeksyon na hindi umano makatarungan ngayong may pandemya.

Para naman sa nagparehistro ng motorsiklo na si Charles Sulit, pabor sa kaniya na magkalapit lang ang inspection center at ang LTO.

"Mahalaga sa amin kung ano yung malapit, yung convenient kasi may mga trabaho din mga tao isinisingit lang ang pagpaparehistro," aniya.

Importante kasi para sa kaniya na sumailalim sa masusing inspeksyon ang sasakyan para tiyak ang kaligtasan ng mga bumabiyahe.

Ayon naman sa statement na inilabas ng presidente ng Lawyers for Commuters Safety and Protection (LCSP) na si Ariel Inton, hindi katanggap-tanggap na pagkatapos pahirapan ng higit sa dalawang linggong pagpapatupad ng GAOR ang mga motorista ay babawiin ito.

Hindi rin daw ito makatarungan para sa mga nagnenegosyo ng PMVIC kaya dapat umano itong ipaglaban at tapusin na ang isyu sa GAOR.

Gayunpaman, kahit suspendido ang mandatory PMVIC, kung pasado naman sa emission test at sa manual inspection ang sasakyan tuloy ang registration nito kahit saang testing center pa ginawa ang pagsusuri, malayo man o malapit ito sa LTO office.

Hindi pa lang matiyak ni Galvante kung hanggang kailan and suspensyon ng mandatory PMVIC.

