Laguna lawmaker, governor test positive for COVID-19

MANILA - Laguna Second District Rep. Ruth Mariano Hernandez is the latest member of the House of Representatives to test positive for COVID-19.

In a Facebook post, Hernandez confirmed she and her husband, Governor Ramil Hernandez, both tested positive and are now isolating and complying with health standards.

“Mga mahal kong ka-distrito, mabigat sa aking kalooban na sa loob ng labing apat na araw ay hindi ako makapasok sa ating tanggapan at hindi personal na maibigay sa inyo ang tulong o makausap kayo para sa iba't iba ninyong pangangailangan. Kasunod po ito ng pagpositibo ko sa COVID-19 ilang araw pagkatapos maging positibo rin si Gov. Ramil Hernandez. Ngunit kinakailangan po natin sumunod sa panuntunang medikal upang matiyak ang kaligtasan ng lahat at sarili. Makaka-asa po kayo na patuloy ang serbisyo ng aking tanggapan at tuloy tuloy ang pagpapatupad ng mga programa para sa inyo. Sinigurado po natin na malinis at ligtas ang ating tanggapan sa pamamagitan ng pagdi-disinfect ng area. Kaugnay nito ay patuloy rin po ang ating paglahok sa mga pagdinig at ilang mga pagpupulong sa Kongreso dahil ito naman po ay maari nating daluhan online," she said.

Hernandez appealed for prayers even as she urged the public to exercise caution.

"Mag-ingat po kayo, mahirap po ang sakit na COVID-19 dahil hindi lamang pisikal na pakiramdam ang sakit kung hindi ang sakit ng damdamin na mawalay sa mga mahal sa buhay. Kailangan mo sya pagdaanan nang mag-isa dahil hindi mo gugustuhin na may kapamilya pa na mahawahan ng virus.Patuloy tayong manalig at magtiwala sa ating Panginoong Diyos na hindi nya tayo pababayaan," she added.

The House of Representatives has been conducting virtual sessions and committee hearings since the pandemic began, with many lawmakers working from their homes to adhere to the ban against mass gatherings.

So far, three congressmen have died from COVID-19 related causes in the 18th Congress—Representatives Bernardita Ramos, Francisco Jun Datol and Resurreccion Acop. Other lawmakers who also tested positive for COVID-19 have since recovered from the virus.