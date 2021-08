Herd immunity, target na maabot ng Italya sa Setyembre

ROME - Mas lalo pang pinaigting ng Italya ang mass vaccination.Target ng Italya na maabot ang herd immunity sa Setyembre. Ito ay katumbas ng 80% ng kanilang populasyon na bakunado.

Sa ngayon, 60% ng populasyon ng Italy ang kumpleto na ang bakuna. Pero ayon sa ulat ng European Center for Disease Prevention and Control, may ilang migrant at minor ethnic groups sa Europe na may mababang vaccination rate. May 500 hanggang 600 libong irregular migrants sa Italya.

Halos 45 libo sa kanila ay walang tirahan at halos 200 libo naman ang nag-apply para sa regularisasyon, ayon sa Italian National Statistics Institute. Dahil walang mga dokumento at health card na kailangan para mabakunahan, nangangamba ang ang mga tinatawag na invisible immigrants na hindi sila mapabilang sa immunization campaign ng gobyerno.

Buti na lang, binuksan ng Community of Sant'egidio, isang Catholic association ang kanilang vaccination hub sa Roma para matiyak na lahat ay mabakunahan. Ayon sa cultural mediator at volunteer ng Sant'egidio, walang dapat ikatakot ang mga kababayan na walang papel dahil hindi naman sila makukulong o ide-deport.

“Natatakot sila, yung iba kasi may mga recent cases. Yung iba galing sa kulungan natatakot sila pero ine-explain ko na hindi kami pulis na nandoon kami para tumulong para sa vaccine nila,” sabi ni Genelyn Vallecer, cultural mediator at volunteer.

Isa rin si Rita, hindi tunay na pangalan, sa mga undocumented migrant sa Roma na nabakunahan.

“So buti nag-decide ang government sa pinaka nasa laylayan ng lipunan, which is yung mga estranghere, mga undocumented,” sabi ni “Rita.

Natulungan din si Aixeen Fontanilla na naghihintay pa ng kanyang student permit.

“Malaking tulong po yung vaccine, for one when we go to school or we go to work, the second po, yung access sa services”, sabi ni Fontanillia Umabot na sa halos 300 ang mga undocumented Pinoys ang nabakunahan sa Sant'egidio.

Sa isang public service announcement, sinabi ni Pope Francis na ang pagpapabakuna ay isang paraan ng pagpapakita ng pag-ibig.

“Getting vaccinated is a simple yet profound way to care for one another, especially the most vulnerable. I pray to God that each one of us can make his or her own small gesture of love,” sabi ni Pope Francis.

