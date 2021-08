Pagtanggap ng COVID-19 vaccines sa San Juan City noong Agosto 24. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Mahalagang makumpleto ang bakuna kontra COVID ng nasa 80 porsyento ng populasyon ng Metro Manila, bago posibleng makakita ng pagbaba sa bilang ng mga bagong COVID cases, ayon sa isang eksperto.

Ayon kay Infectious Disease Expert Dr. Rontgene Solante, kailangan mabakunahan ang higit kalahati ng populasyon bago makita ang pagbaba ng kaso.

Sa ngayon kahit higit 43 porsiyento na ng eligible o adult population ng Metro Manila ang fully vaccinated, at higit 75 porsiyento ang partially vaccinated, patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng bagong COVID-19 cases. Ang eligible o adult population ay nasa 70% lang ng kabuuang populasyon ng rehiyon.

Lumalabas sa datos na pinroseso ng ABS-CBN News Data Analytics, nasa 4,019 ang average na bilang ng nadagdag na bagong COVID-19 cases sa Metro Manila kada araw nitong August 18 hanggang 24—mas mataas ng 13 porsiyento kumpara sa linggo bago ito.

“Israel has already reached 80%. UK, like 70%, but they still have surge of cases, because the remaining 20 or 30% not vaccinated are the ones driving the transmission,” dagdag ni Solante.

Pero hindi pa rin naman umaabot ang bilang ng bagong COVID cases sa Metro Manila kada araw sa tinatawag na “peak” o ‘yung pinakamataas na record noong Abril, kahit may mas nakahahawang Delta variant ngayon. Epekto ito ng pagbabakuna kontra COVID at dalawang linggong enhanced community quarantine ayon kay ABS-CBN News Data Analytics Head Edson Guido.

“That can be attributed to vaccination and the earlier imposition of ECQ compared to the one last March-April when NCR cases were averaging nearly 5,000 daily before the ECQ was implemented,” sabi niya.

Base rin sa datos ng Metro Manila Development Authority, 64 porsiyento o karamihan sa higit 21,000 na aktibong kaso ng COVID sa rehiyon noong August 21 ay wala pang bakuna. 14% ang partially vaccinated, at halos 22% ang fully vaccinated.

Karamihan din ng namamatay at nagkakaroon ng severe at critical COVID-19 sa Metro Manila ay hindi pa bakunado.

Pero sa Marikina City, sinabi ni Mayor Marcelino Teodoro na kahit bakunahan kontra COVID ang lahat ng adult population sa lungsod, hindi pa rin aabot sa target 70% ng kabuuang populasyon ang mababakunahan, dahil sa dami ng menor de edad na sa ngayon ay hindi pa prayoridad sa COVID vaccines.

Nasa higit 336,000 lang ang adult population ng Marikina, habang higit 342,000 o 70 porsiyento ng populasyon ang target bakunahan.

“Maliban na lang kung may policy na pinayagan na lahat bakunahan ‘yung pediatric. Parang hindi posible in terms of policy restriction ‘yung mabakunahan mo ‘yung kabuuan mo ng 70%, kasi ang tina-target mo is 70 percent of the total population, including the pediatric,” sabi ni Teodoro.

Apela rin ang Mandaluyong City na nakapagbakuna na ng lampas sa target na bilang ng eligible population na buksan na ang COVID vaccination sa mga menor de edad.

Ayon kay Mayor Menchie Abalos, dumarami na kasi ang batang na-o-ospital dahil sa malalang sintomas ng COVID sa kanilang lungsod.

“Kung pwede lang mabakunahan na rin sana ang bata, kasi ‘yung pedia ward ko napupuno na. Ang pinaka-youngest ko d’yan 3 months. Kasi sila ‘yung hindi binabakunahan,” aniya.

“Apela ko talaga, kung pwede sana, mabuksan na sa bata, dahil karamihan na rin ng mga nasa ospital ko, bata ang nagkakasakit,” dagdag ni Abalos.

Nauna nang sinabi ng National Task Force against COVID-19 na bubuksan ang COVID vaccination sa mga menor de edad kapag dumami na ang suplay ng bakuna sa bansa, na inaasahan bandang Setyembre o Oktubre.