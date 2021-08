Nakakandado muna ang St. Gabriel Academy of Parañaque, na 1 sa halos 900 pribadong paaralan na tigil-operasyon noong nakaraang school year dahil sa pandemya.

Sa ngayon, tanging ang Pasay branch na lamang ng paaralan ang nago-operate at pawang pre-school students muna ang tinuturuan.

Pinaiigting din ng paaralan ang training sa mga guro at nagi-invest sa mga kagamitan para sa distance learning para makahikayat ng mga magulang na i-enroll dito ang kanilang mga anak.

"Siguro nung napagbuti namin iyong first year, nagandahan iyong mga parents, na-satisfy sila. Kaya ngayon, nag-double iyong aming enrollees... from 17, nagnig 37 ngayon," sabi ni Raquel Menes, presidente ng paaralan.

Umaasa naman ang mga samahan ng private school na tataas ang kanilang enrollment ngayong school year.

Sa datos ng Department of Education (DepEd) noong Oktubre, 2.17 milyon lang ang nag-enroll sa mga pribadong paaralan kompara sa 4.3 milyon noong School Year 2019-2020.

Ang paglipat ng mga estudyante mula private school papuntang public school at estado ng ekonomiya ang nakikitang dahilan ng pagbaba ng enrollment.

"Ang inuuna ng mga parents natin ay, of course, food. And then, iyong health dahil takot sa COVID. Pangatlo pa lang ang education," sabi ni Federation of Associations of Private School Administrators President Eleazardo Kasilag.

Nakatuon umano ngayon ang mga pribadong paaralan sa recovery at innovation.

Ginagawa anila nila lahat ng paraan para maipagpatuloy ang bokasyong magturo.

"Honestly, we're left on our own... iyong iba sa amin, mayroong pinapasok na ibang raket," ani Kasilag.

"Ang problem lang talaga is sustainability of the operations... ang problem is hindi ma-maximize iyong utilization, halos walang enrollment, nanganganib iyong continuity," ani Joseph Noel Estrada, managing director ng Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines.

"We really need focus from our government on education naman. This time, sana iyong recovery efforts eh tingnan din iyong education talaga," dagdag ni Estrada.

Batid naman umano ng DepEd ang kalagayan ng private schools na kasama sa kanilang prayoridad.

"So kung magi-improve 'yong economy... not only in NCR but in the other regions as well, mahihila iyong enrollment numbers," ani Briones.

Tiniyak din ng DepEd na magpapatuloy ang mga subsidiya gaya ng Senior High School Voucher Program at Educational Service Contracting, kung saan sagot ng DepEd ang bahagi ng tuition ng estudyanteng lilipat mula public patungong private school.

"Ang additional assistance natin ay nakapaloob doon sa Bayanihan 2 dati, with respect to mga learners na may natitira pang pagkakautang sa mga private schools, at iyan ay nai-release noong last time," sabi naman ni Education Undersecretary Nepomuceno Malaluan.

Gaya ng public schools, distance learning pa rin ang paraan ng pagtuturo sa private schools ngayong taon.

— Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News

