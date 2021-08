MAYNILA—Mismong kay Pangulong Rodrigo Duterte na nanggaling na tatakbo siya sa pagka-bise presidente sa 2022 national elections.

Ito ay matapos una nang ianunsyo ng kanyang partidong PDP-Laban na tinanggap niya ang endorsement sa kanya para tumakbo bilang bise presidente.

Ayon sa Pangulo, tatakbo siya para maipagpatuloy ang kanyang mga adbokasiya.

"Gusto talaga ninyo? O sige, tatakbo ako ng bise presidente. Then, I will continue the crusade. I’m worried about the drugs insurgency. Number one is insurgency, then criminality, drugs," ani Duterte nitong Martes.

Aminado naman ang Pangulo na may limitasyon siya sa pwesto kung manalo bilang bise presidente.

"I may not have the power to give the direction or guidance but I can always express my views in public for whatever it may be worth in the coming days. Nasa Pilipino na iyan," dagdag pa ni Duterte.

Wala naman nabanggit ang Pangulo sa kung sino ang magiging running mate niya sa eleksyon sa 2022.

