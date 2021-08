MAYNILA—Tiniyak ni Health Secretary Francisco Duque na magagawa ng kaniyang kagawaran ang utos ni Pangulong Rodrigo na maibigay na sa loob ng 10 araw mula noong Biyernes ang mga benepisyong hindi pa rin nakakatanggap nito.

Sa pulong ng Inter-Agency Task Force Martes ng gabi, sinabi ni Duque na naipasa na nila ang lahat ng mga dokumento kaugnay ng pagpapalabas ng nasa P311 milyon para sa special risk allowance ng higit 20,000 health care workers mula Disyembre 2020 hanggang nitong Hunyo.

Nasa kamay na aniya ng Department of Budget and Management ang susunod na hakbang para maipalabas na ang pondo at maibigay na sa mga ospital.

"Within your prescribed period of 10 days, we are hoping the SARO . . . the DBM will release the SARO (Miyerkoles), Mr. President. We have been following it up with them, Mr. President, and also the contingent fund has also been prepared. We are committed to deliver on the said timeframe that you have indicated last Friday," ani Duque.

Matatandaang ilang health workers groups na ang nagbanta ng mass resignation sa mga ospital dahil sa matagal nang naantalang mga benepisyo na nakapaloob sa Bayanihan 2 law na nag-expire na nitong Hunyo 30.

KAUGNAY NA VIDEO

Watch more on iWantTFC