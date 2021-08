MAYNILA - Humiling ng karagdagang supply ng bakuna kontra COVID-19 ang bayan ng Bongabong sa Oriental Mindoro para hindi na kumalat pa ang coronavirus.

“Ako po ay umaapela sa ating DOH (Department of Health) na madagdagan ang supply ng aming vaccine at ito lang ang paraan para matigil na ang coronavius na kumikitil ng buhay,” ayon kay Mayor Elgin Malaluan.

Sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga, sinabi ni Malaluan na nasa 5 percent pa lamang ang kanilang mga nababakunahang residente.

“Mahigit 4,000 ang vaccinated namin. Ang aming populasyon nasa mga 82,000 pero ang aming target at least mga 50 percent ay mabakunahan namin, 40,000 to 45,000,” aniya.

Pero hindi pa ganung karami umano ang nababakunahan dahil na rin sa kakulangan ng bakunang dumarating sa kanilang bayan.

“May ibinibigay sa amin yung Pfizer subalit kailangan naman po ng freezer. Wala naman kaming ganung kalaking halaga,” sabi niya.

Sa ngayon ay may 14 na active COVID cases ang bayan.

Fully-recovered na rin aniya ang kaso ng Delta variant na naiulat sa kanila.

“Hindi na po yun dumami at nakontrol po agad namin dahil doon sa aming system na ginagawa,” sabi niya.

Kuwento din ni Malaluan na may isang vaccinator ang nahawa ng COVID-19 sa kabila ng pagiging fully-vaccinated nito ng Sinovac.

“Kaya pansamantala pong natigil ng ilang araw yung aming vaccination dahil lahat po sila na exposed doon,” sabi ng alkalde.

Matapos ang pitong araw ay balik-operasyon na umano ang kanilang bakunahan pero kailangang i-antigen muna ang mga vaccinator para matiyak na wala silang COVID-19.

- TeleRadyo 25 Agosto 2021