MAYNILA - Bumababa na ang kaso ng mga frontline worker sa Cagayan Valley Medical Center sa Tuguegarao City na tinatamaan ng COVID-19.

Ayon kay Dr. Glenn Matthew Baggao, medical center chief ng CVMC, nasa 81 na lamang ngayon ang mga kawani na kasalukuyang inaalagaan ng kanilang ospital.

“[Nasa] 81 na lang po ang naiiwan at sila ay unti-unting nadi-discharge sa ating facility,” pahayag ni Baggao.

Noong isang linggo, umabot sa 102 ang staff ng kanilang ospital na tinamaan ng COVID-19.

“Itong mga staff hindi galing lahat sa COVID ward, galing sa iba’t ibang offices kaya itong pagkaka-transmit nila ay maaaring ito ay galing sa community transmission,” sabi niya.

Sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga, sinabi ni Baggao na halos asymptomatic to mild ang kaso ng kanilang mga kawani pero sila ay patuloy na inaalagaan ng ospital.

Bukod dito, bumaba na rin ang bilang ng mga nagpopositibong pasyenteng inaadmit sa kanilang ospital.

“Medyo bumaba ang ating bilang ngayon kumpara noong last week na umabot tayo ng almost 300. Naabot natin yung 298 na pasyente noon pero sa araw na ito, as of 7 o’ clock this morning po, ang ating census ngayon ay nasa 261. Bumaba po ang bilang ng COVID patients natin,” sabi niya.

Sa 261 na pasyente, 228 sa mga ito ay kumpirmadong COVID patients habang 33 naman ang COVID suspect.

Banggit din niya na nasa 200 ang bed capacity ng kanilang ospital pero may dalawa silang hotel na nirentahan bilang stepdown facility na mayroong 100 beds.

“Bale 300 na po ang aming capacity ngayon. Doon sa stepdown, dyan namin inililipat ang aming mga pasyente na nanggagaling sa loob ng CVMC, yung mga recovering patients na, yung about to be discharged,” sabi niya.

Ito aniya ay para ma-decongest ang ospital at mabigyan ng lugar ang mga non-COVID patients at yung severe and critical COVID patients.

- TeleRadyo 25 Agosto 2021